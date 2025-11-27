Χυμός πορτοκαλιού: Πώς επηρεάζουν την υγεία δύο ποτήρια την ημέρα

Οι επιδράσεις που έχει στην καρδιαγγειακή υγεία και ο ρόλος των φλαβονοειδών που περιέχει.

Ο χυμός πορτοκαλιού μπορεί να επηρεάζει την υγεία με απρόσμενους τρόπους, αφού φαίνεται ότι αλλάζει την δραστηριότητα ορισμένων γονιδίων που σχετίζονται με την λειτουργία της καρδιάς και του μεταβολισμού.

Το συμπέρασμα προέρχεται από νέα μελέτη, στην οποία 20 υγιείς εθελοντές κλήθηκαν να πίνουν δύο ποτήρια (500 ml) φυσικό χυμό πορτοκαλιού την ημέρα. Έπειτα από δύο μήνες οι επιστήμονες από πανεπιστήμια της Βραζιλίας και των ΗΠΑ εξέτασαν τη λειτουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού τους συστήματος.

Η προσοχή τους εστιάσθηκε σε 1.705 γονίδια, τα οποία εμπλέκονται με τη φλεγμονή, την αρτηριακή πίεση και την χρήση του λίπους από τον οργανισμό.

Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Molecular Nutrition & Food Research. Όπως διαπίστωσαν, ο χυμός πορτοκαλιού σχετιζόταν με αλλαγές στην δραστηριότητα πολλαπλών γονιδίων.

Πολλές από αυτές σχετίζονται με μειωμένη φλεγμονή, άλλες με καλύτερη αγγειακή λειτουργία. Ωστόσο οι αλλαγές παρουσίαζαν διαφορές, αναλόγως με το σωματικό βάρος των συμμετεχόντων.

Όσοι είχαν φυσιολογικό βάρος έτειναν να παρουσιάζουν αλλαγές στα γονίδια που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Οι συμμετέχοντες που ήσαν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι είχαν περισσότερες αλλαγές στα γονίδια που εμπλέκονται:

Με τον μεταβολισμό του λίπους

Με την χρήση ενέργειας (θερμίδων)

Ο ρόλος των φλαβονοειδών

Ο χυμός πορτοκαλιού είναι πλούσιος σε μία ομάδα φυτοχημικών ουσιών που λέγονται φλαβονοειδή. Αυτά υπάρχουν στα εσπεριδοειδή, τα μούρα, το τσάι και το κακάο. Τα φλαβονοειδή έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Προγενέστερες μελέτες τους έχουν προσδώσει καρδιοπροστατευτική δράση.

Επιπλέον, η κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού έχει σχετισθεί και με μειωμένη συχνότητα καρδιαγγειακών νόσων. Σχετίζεται ακόμα με μείωση της αρτηριακής πίεσης και του ποσοστού σωματικού λίπους. Οι επιστήμονες, όμως, δεν γνώριζαν έως τώρα που οφείλονται τα οφέλη αυτά.

Η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι συγκεκριμένοι μοριακοί μηχανισμοί κρύβονται πίσω από την ωφέλιμη επίδρασή της, γράφουν οι ερευνητές.

Τα νέα ευρήματα δεν θεωρούνται ακόμα οριστικά. Πρέπει να επαληθευτούν σε μεγαλύτερες μελέτες, καθώς και να συγκριθεί ο χυμός πορτοκαλιού με άλλα ροφήματα, επισημαίνουν. Παρ’ όλα αυτά, μέτριες ποσότητες την ημέρα μπορούν να έχουν θέση σε μια υγιεινή διατροφή, εφ’ όσον δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη.

