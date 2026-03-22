Αζωοσπερμία: Τι αλλάξε το 2025 στη διάγνωση και θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας

Ο όρος αζωοσπερμία περιγράφει την πλήρη απουσία σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό. Αν και αφορά περίπου το 1% του ανδρικού πληθυσμού, αποτελεί σημαντική αιτία υπογονιμότητας,  έως και το 10-15% των περιπτώσεων αδυναμίας σύλληψης.

Η σωστή διάγνωση, η εξατομικευμένη προσέγγιση και οι σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές μπορούν να προσφέρουν ελπίδα και αποτελεσματικές λύσεις στα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Τι είναι η αζωοσπερμία

Η αζωοσπερμία διακρίνεται σε δύο βασικούς τύπους:

●      Αποφρακτική αζωοσπερμία: Στην περίπτωση αυτή, οι όρχεις παράγουν σπερματοζωάρια, αλλά υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην οδό μεταφοράς τους. Η απόφραξη μπορεί να αφορά τους σπερματικούς πόρους, την επιδιδυμίδα ή άλλες δομές της αναπαραγωγικής οδού.

●      Μη αποφρακτική αζωοσπερμία: Εδώ παρατηρείται δυσλειτουργία ή πλήρης αδυναμία παραγωγής σπερματοζωαρίων στους όρχεις. Οι αιτίες μπορεί να είναι ορμονικές, γενετικές ή άγνωστες.

Η διάκριση αυτή είναι καθοριστική, καθώς καθορίζει και τις πιθανότητες επιτυχίας της θεραπείας.

Αίτια της αζωοσπερμίας

Η αζωοσπερμία μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες:

●      Γενετικές διαταραχές: Ορισμένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή μεταλλάξεις γονιδίων μπορούν να επηρεάσουν τη σπερματογένεση.

●      Ορμονικές ανισορροπίες: Διαταραχές της υπόφυσης ή των όρχεων μπορεί να μειώσουν την παραγωγή σπερματοζωαρίων.

●      Λοιμώξεις: Ορισμένες λοιμώξεις των όρχεων ή του προστάτη μπορούν να προκαλέσουν αποφράξεις.

●      Τραυματισμοί ή χειρουργικές επεμβάσεις: Χειρουργεία ή τραυματισμοί στην περιοχή της πυέλου μπορεί να εμποδίσουν τη μεταφορά σπέρματος.

●      Τοξικές επιρροές και τρόπος ζωής: Ορισμένα φάρμακα ή χημικές ουσίες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την ποσότητα του σπέρματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η αιτία παραμένει άγνωστη — μια κατάσταση που ονομάζεται ιδιοπαθής αζωοσπερμία.

Διάγνωση

Η διάγνωση της αζωοσπερμίας απαιτεί συνδυασμό εξετάσεων και προσεκτική αξιολόγηση:

  • Σπερμοδιάγραμμα: Η βασική εξέταση, που επιβεβαιώνει την απουσία σπερματοζωαρίων. Συνιστάται να γίνεται επαναληπτικά σε διάστημα 6-8 εβδομάδων για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση.
  • Ορμονικός έλεγχος: Περιλαμβάνει μέτρηση FSH, LH, τεστοστερόνης και άλλων ορμονών, για να αξιολογηθεί η λειτουργία των όρχεων.
  • Υπερηχογράφημα όρχεων και έγχρωμο τρίπλεξ: Εντοπίζει τυχόν αποφράξεις ή ανατομικές ανωμαλίες.
  • Γενετικός έλεγχος: Προτείνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της EAU σε περιπτώσεις σπερμοδιαγράμματος με συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων κάτω των 5 εκατομμυρίων.
  • Βιοψία όρχεων (TESE / Micro‑TESE): Χρησιμοποιείται για την ανάκτηση σπερματοζωαρίων σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. Ιδανικά, ταυτόχρονα πραγματοποιείται και ιστολογική εξέταση, η οποία δίνει πληροφορίες για τη σπερματογένεση.

Θεραπευτικές επιλογές

Οι θεραπευτικές στρατηγικές εξαρτώνται από τον τύπο αζωοσπερμίας:

Αποφρακτική αζωοσπερμία

Σε πολλές περιπτώσεις, η χειρουργική αποκατάσταση της οδού μεταφοράς μπορεί να επαναφέρει τη φυσιολογική γονιμότητα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η ανάκτηση σπερματοζωαρίων από τους όρχεις σε συνδυασμό με εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF/ICSI) αποτελεί αξιόπιστη λύση.

Μη αποφρακτική αζωοσπερμία

Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

●      Micro‑TESE: Μικροχειρουργική ανάκτηση σπερματοζωαρίων με αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας.

●      Ορμονική υποστήριξη: Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, μπορεί να βελτιώσει τη σπερματογένεση πριν από τη λήψη σπέρματος.

●      Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: Ανάκτηση σπερματοζωαρίων σε συνδυασμό με IVF/ICSI, ανάλογα με τα ευρήματα της βιοψίας.

Η επιτυχία εξαρτάται από την αιτία, την ηλικία, τον όγκο των όρχεων και την κατάσταση των σπερματοζωαρίων. Για αυτό κάθε περίπτωση αξιολογείται εξατομικευμένα από εξειδικευμένο ανδρολόγο ή κλινικό εμβρυολόγο.

Ψυχολογική διάσταση

Η διάγνωση της αζωοσπερμίας μπορεί να έχει σοβαρό ψυχολογικό αντίκτυπο.

Οι άνδρες συχνά αισθάνονται άγχος, μειωμένη αυτοεκτίμηση και φόβο για το μέλλον της γονιμότητας τους. Η σωστή ενημέρωση, η ψυχολογική υποστήριξη και η καθοδήγηση για τις διαθέσιμες επιλογές είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας και της σχέσης του ζευγαριού.

Συμπέρασμα

Η αζωοσπερμία δεν είναι πλέον αδιέξοδος. Με την έγκαιρη διάγνωση, την αξιολόγηση της αιτίας και την εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών τεχνικών, τα ζευγάρια έχουν πλέον πολλές δυνατότητες.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση, η μικροχειρουργική ανάκτηση σπερματοζωαρίων, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η ορμονική υποστήριξη προσφέρουν ελπίδα και αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς συλληψης.

Η γνώση, η σωστή ιατρική καθοδήγηση και η υποστήριξη είναι τα κλειδιά για την αντιμετώπιση της αζωοσπερμίας, δίνοντας νέα προοπτική σε κάθε ζευγάρι που επιθυμεί οικογένεια.

