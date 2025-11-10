Αυτό είναι το καλύτερο τυρί για γερά οστά, σύμφωνα με διαιτολόγους

Τα γερά οστά είναι απαραίτητα όσο μεγαλώνουμε, καθώς στηρίζουν την κινητικότητα και τη συνολική υγεία. Ωστόσο, η οστεοπόρωση αποτελεί μια σοβαρή απειλή για εκατομμύρια ανθρώπους.

Η οστική πυκνότητα και η μάζα των οστών μειώνεται με τον χρόνο, γεγονός που οδηγεί σε εξασθένιση των οστών. Γίνονται πιο εύθραυστα και μπορούν να σπάσουν ακόμη και με πολύ μικρή καταπόνηση, όπως το σήκωμα ενός αντικειμένου.

Ο κίνδυνος να αναπτύξει κάποιος οστεοπόρωση είναι μεγαλύτερος αν δεν ανέπτυξε γερά οστά σε νεαρή ηλικία, για παράδειγμα λόγω έλλειψης σωματικής δραστηριότητας ή υποκείμενων προβλημάτων υγείας.

Επιπλέον, τα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του σώματος να διατηρήσει δυνατά οστά.

Όλα τα τυριά έχουν ασβέστιο, αλλά υπάρχει ένα «κορυφαίο»

Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου μέσω της διατροφής και βιταμίνες D μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση οστικής μάζας και στην ενίσχυση των οστών. Μια απλή και γευστική πηγή ασβεστίου είναι το τυρί. Οι ποικιλίες είναι πολλές, ποιο είναι όμως η καλύτερη επιλογή;

Σύμφωνα με ειδικούς στο Parade η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι μία: Η παρμεζάνα. Μόλις ένα κομμάτι 30 γραμμαρίων περιέχουν 335 mg ασβεστίου, σχεδόν δηλαδή το 30% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης.

Η παρμεζάνα είναι μία από τις πιο συμπυκνωμένες πηγές ασβεστίου επειδή είναι σκληρό τυρί με ελάχιστη υγρασία, εξηγούν διατροφολόγοι.

Ακόμη και αν οι περισσότεροι απλώς πασπαλίζουν λίγη παρμεζάνα πάνω στο φαγητό τους, αυτές οι μικρές ποσότητες συμβάλλουν στην ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου, ειδικά όταν συνδυάζονται με άλλα τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο μέσα στη μέρα.

Επιπλέον, η παρμεζάνα προσφέρει περισσότερα από 10 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 30 γραμμάρια, υποστηρίζοντας και την ανάπτυξη των μυών.

Τυρί και άλλες επιλογές για ενίσχυση των οστών

Δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες για να αποκομίσετε τα οφέλη. Μπορείτε να προσθέσετε τριμμένη παρμεζάνα – αλλά και άλλα τυριά – σε σαλάτες ή λαχανικά, να απολαμβάνετε ένα κομμάτι σκληρού τυριού με φρούτα, ή να ενσωματώνετε μικρές αλλά θρεπτικές ποσότητες στα γεύματά σας.

Οι ειδικοί ενθαρρύνουν επίσης την κατανάλωση άλλων πηγών ασβεστίου, όπως γιαούρτι, cottage cheese, τόφου, φυλλώδη λαχανικά, λευκά φασόλια και αμύγδαλα. Επίσης ψάρια που τρώγονται με τα κόκαλα, είναι επίσης εξαιρετικές επιλογές.

Τι άλλο να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Να παραμένετε σωματικά ενεργοί, κάνοντας και ασκήσεις με βάρος, όπως το περπάτημα.

Να αποφεύγετε το κάπνισμα.

Να περιορίσετε την κατανάλωση αλκοόλ.

Μπορείτε να λαμβάνετε και συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D για να καλύψετε τα διατροφικά σας κενά

Αν έχετε οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης ή ανησυχείτε για την υγεία των οστών σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Ένας ειδικός της υγείας μπορεί να σας καθοδηγήσει με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και την ηλικία σας.

