Αυτά είναι τα πιο υγιεινά λαχανικά

Όλα τα λαχανικά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Ωστόσο, κάποια ξεχωρίζουν για τα εντυπωσιακά οφέλη τους στην υγεία, ανάλογα και με τις διατροφικές ανάγκες και την κατάσταση της υγείας του κάθε ατόμου.

Ακολουθούν 18 από τα πιο θρεπτικά λαχανικά, σύμφωνα με τους ειδικούς του Medical News Today. Για να αποκομίσετε όλα τα οφέλη, καταναλώστε ποικιλία κάθε μέρα. Η συμβουλή είναι απλή: Όσο πιο χρωματιστό το πιάτο, τόσο το καλύτερο…

Σπανάκι

Το σπανάκι είναι εξαιρετική πηγή ασβεστίου, βιταμινών, σιδήρου και αντιοξειδωτικών. Ένα φλιτζάνι ωμό σπανάκι έχει μόλις 6,9 θερμίδες και είναι πλούσιο σε: βιταμίνη Κ, βιταμίνη Α, βιταμίνη C, μαγνήσιο, φυλλικό οξύ, σίδηρο και ασβέστιο.

Η βιταμίνη Κ είναι βασική για την υγεία των οστών και την πήξη του αίματος. Το σπανάκι βοηθά επίσης στη μυϊκή και νευρική λειτουργία. Όσοι λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα πρέπει να διατηρούν σταθερή πρόσληψη βιταμίνης Κ.

Μπορείτε να το φάτε ωμό σε σαλάτες, smoothies ή σάντουιτς, αλλά και μαγειρεμένο σε ζυμαρικά, σούπες και στο γνωστό σπανακόρυζο.

Λάχανο kale

Με χαμηλές θερμίδες (7,35 ανά φλιτζάνι) και πλούσιο σε βιταμίνες A, C και K, το λάχανο kale είναι ένα από τα πιο θρεπτικά λαχανικά. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώσει την καλή χοληστερόλη (HDL) και να μειώσει την κακή (LDL). Μπορεί να το χρησιμοποιήσετε σε σαλάτες, ζυμαρικά και σάντουιτς.

Μπρόκολο

Το μπρόκολο ανήκει στα σταυρανθή λαχανικά και περιέχει ισχυρά αντικαρκινικά συστατικά όπως ινδόλες και ισοθειοκυανικά. Ένα φλιτζάνι βρασμένο μπρόκολο έχει 30,9 θερμίδες, 93 mcg βιταμίνης Κ, 81 mg βιταμίνης C. Τρώγετε ψητό, στον ατμό, σε σούπες ή σαλάτες.

Αρακάς

Πρόκειται για ένα αμυλούχο λαχανικό με 134 θερμίδες ανά μαγειρεμένο φλιτζάνι. Ο αρακάς είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες (9 g), πρωτεΐνη (9 g) και βιταμίνες A, C, K και B. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο στοιχείο σε πλήθος συνταγών ή να καταναλωθεί και μόνος του ως γεύμα.

Γλυκοπατάτες

Περιέχουν πάνω από το 100% της ημερήσιας ανάγκης σε βιταμίνη A και έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, βοηθώντας στη ρύθμιση του σακχάρου. Μπορείτε να τις φάτε με διάφορους τρόπους, αλλά ένας ιδανικός συνδυασμός είναι ψητές με τη φλούδα, με συνοδεία πρωτεΐνης, όπως ψάρι ή τόφου.

Παντζάρια

Ένα φλιτζάνι ωμά παντζάρια έχει 58,5 θερμίδες και 442 mg καλίου. Περιέχουν νιτρικά που ωφελούν την καρδιά και το ισχυρό αντιοξειδωτικό, άλφα-λιποϊκό οξύ, που βοηθά στη διαβητική νευροπάθεια. Τα παντζάρια αποτελούν από μόνα τους μια εξαιρετικά νόστιμη και θρεπτική επιλογή, όμως μπορείτε να τα προσθέσετε και σε σαλάτες, σάντουιτς ακόμα και χυμούς.

Καρότα

Με πάνω από 4 φορές τη συνιστώμενη πρόσληψη βιταμίνης A ανά φλιτζάνι, τα καρότα είναι εξαιρετικά για την όραση και έχουν συνδεθεί με μείωση του κινδύνου του καρκίνου του μαστού. Μπορείτε να τα φάτε ωμά με κάποιο ντιπ ή ως πρόσθετα σε σούπες και μαγειρευτά. Αποτελούν επίσης ένα πολύ καλό συστατικό για χυμούς.

Ζυμωμένα λαχανικά

Τα ζυμωμένα λαχανικά (αγγουράκια τουρσί χωρίς ξύδι, λάχανο, καρότα, κουνουπίδι κ.α.) είναι πλούσια σε προβιοτικά και ιδανικά για την υγεία του εντέρου. Μπορείτε να τα καταναλώσετε σε σαλάτες, σάντουιτς ή και ως συνοδευτικό σε οποιοδήποτε γεύμα.

Ντομάτες

Οι ντομάτες είναι τεχνικά φρούτο, αλλά χρησιμοποιούνται ως λαχανικό. Είναι πλούσιες σε λυκοπένιο, που προστατεύει από οξειδωτικό στρες, παχυσαρκία και διαβήτη. Οι επιλογές για κατανάλωσή τους είναι αμέτρητες, αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως αν καταναλώνονται μαγειρεμένες ενισχύονται τα οφέλη από το λυκοπένιο.

Σκόρδο

Αναγνωρίζεται ως φυσικό αντιβιοτικό, εδώ και αιώνες, με μόλις 4,47 θερμίδες ανά σκελίδα. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα, όμως η σημαντικότερη ουσία του είναι η αλισίνη, που θεωρείται υπεύθυνη για πολλά από τα οφέλη του.

Κρεμμύδι

Τα κρεμμύδια είναι πλούσια σε βιταμίνη C, βιταμίνη B6 και μαγγάνιο. Όπως και τα υπόλοιπα λαχανικά της οικογένειας allium (όπως το σκόρδο) περιέχουν θειούχες ενώσεις, οι οποίες σύμφωνα με μελέτες ενδέχεται να προσφέρουν και αντικαρκινική προστασία. Ωμό σε σαλάτες και σάντουιτς ή μαγειρεμένο σε φαγητά είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον οργανισμό σας.

Πιπεριές

Οι πιπεριές είναι πλούσιες σε βιταμίνη C (190 mg), βιταμίνη B6 και β-καροτίνη (που μετατρέπεται σε βιταμίνη Α), φολικό οξύ. Καταναλώνονται εύκολα – ωμές ή μαγειρεμένες – σε ζυμαρικά, ομελέτες, σαλάτες ή με ντιπ όπως χούμους ή γουακαμόλε.

Κουνουπίδι

Το κουνουπίδι έχει χαμηλές θερμίδες (26,8) και είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, K και φυτικές ίνες. Όπως και το μπρόκολο, περιέχει σουλφοραφάνη, πιθανώς αντικαρκινική ένωση. Πέρα από τους δημοφιλείς τρόπους για να καταναλωθεί, το κουνουπίδι μπορεί και να πολτοποιηθεί και να μετατραπεί σε μορφή ρυζιού ή σε βάση για πίτσα και πίτες.

Φύκια

Τα φύκια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (DHA και EPA), ιώδιο και χλωροφύλλη, με αντιφλεγμονώδη δράση. Προτίμησε βιολογικά φύκια και μικρές ποσότητες. Χρησιμοποιούνται σε σούσι, σούπες ή ως καρύκευμα.

Λαχανάκια Βρυξελλών

Τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι σταυρανθή λαχανικά πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες που βοηθούν στη χώνεψη και στον κορεσμό. Ένα φλιτζάνι περιέχει: 37,8 θερμίδες, βιταμίνη C, βιταμίνη Κ και φολικό οξύ. Τρώγονται ωμά σε σαλάτες αλλά μια δημοφιλή επιλογή είναι το ψήσιμο ή το σοτάρισμά τους με ελαιόλαδο, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι.

Σέσκουλα

Το σέσκουλο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και πολυφαινόλες Περιέχουν επίσης βιταμίνη Κ. βιταμίνη Α και μαγνήσιο. Μπορείτε να προσθέσετε σε σούπες, stir fry ή ζυμαρικά στο τέλος του μαγειρέματος για να μαλακώσουν.

Σπαράγγια

Τα σπαράγγια είναι νόστιμα και πλούσια σε φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά. Περιέχουν βιταμίνη Κ, βιταμίνη Α και φολικό οξύ. Κόψτε τις σκληρές άκρες και ψήστε τα ή σοταρίστε τα με μυρωδικά. Σερβίρονται και ως συνοδευτικό αλλά και σε σαλάτες και ζυμαρικά.

Κόκκινο λάχανο

Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Το κόκκινο λάχανο περιέχει επίσης βιταμίνη C και βιταμίνη Κ. Σοταρισμένο αναδεικνύεται η γεύση του. Εναλλακτικά, ψιλόκοψέ το για σαλάτες ή spring rolls.

