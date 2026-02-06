Αυτά είναι τα λάθη που κάνεις και καταστρέφουν την προπόνησή σου

Η συστηματική άσκηση είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον οργανισμό σου. Ωστόσο, η προσπάθεια για ένα δυνατό και υγιές σώμα μπορεί συχνά να υπονομευτεί από μικρές λεπτομέρειες στην τεχνική. Χωρίς μάλιστα την επίβλεψη ενός ειδικού, οι κινήσεις μας μπορεί να γίνουν λιγότερο αποτελεσματικές, οδηγώντας σε πόνους και άσκοπη καταπόνηση των αρθρώσεων.

Ειδικοί σε θέματα fitness επισημαίνουν τα πιο συχνά λάθη που παρατηρούνται στην προπόνηση και εξηγούν πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε για να προστατεύσουμε το σώμα μας.

Σφίγγεις τον αυχένα αντί για τους κοιλιακούς

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να χρησιμοποιούν τους μύες του αυχένα αντί για τους κοιλιακούς κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εδάφους. Αυτό προκαλεί δυσφορία και περιττή ένταση στον λαιμό.

Η συμβουλή των ειδικών: Πίεσε τη γλώσσα σου στον ουρανίσκο πριν ξεκινήσεις τις επαναλήψεις. Αυτή η κίνηση βοηθά στη σταθεροποίηση του αυχένα, «αναγκάζοντας» τους κοιλιακούς μύες να αναλάβουν το κύριο έργο της κίνησης.

Κάνεις υπερβολικά μεγάλο βήμα στις προβολές (Over-lunging)

Η Dr. Sabrina P. Sawlani, καθηγήτρια Ορθοπεδικής στο UCLA, προειδοποιεί ότι το υπερβολικά μεγάλο βήμα στις προβολές μεταφέρει την πίεση στην άρθρωση του γονάτου αντί για τους μύες.

Η συμβουλή των ειδικών: Κράτα τη φτέρνα σου σταθερά στο έδαφος και βεβαιώσου ότι το γόνατο δεν ξεπερνά τις μύτες των ποδιών. Αν υπάρχει ευαισθησία στις αρθρώσεις, οι ειδικοί προτείνουν τις ανάποδες προβολές ως μια πιο ασφαλή εναλλακτική.

Κρατάς το κινητό σου κατά τη διάρκεια του set

Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας, αλλά και ο νούμερο ένα παράγοντας που «σπάει» τη συγκέντρωση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η συνεχής εναλλαγή μουσικής ή βίντεο κατά τη διάρκεια της προπόνησης μειώνει το momentum και την ένταση, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας.

Η συμβουλή των ειδικών: Άφησε το κινητό στην άκρη ή βάλε το σε λειτουργία πτήσης, ώστε να παραμείνεις προσηλωμένη στον ρυθμό και την αναπνοή σου.

Αφήνεις τον κορμό σου χαλαρό και «καμπουριάζεις»

Ένας «χαλαρός» κορμός οδηγεί σε λάθος στάση σώματος, όπως η υπερβολική κλίση της μέσης κατά τη διάρκεια των πιέσεων ή των push-ups. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό είναι μια από τις κύριες αιτίες πόνου στη μέση μετά την άσκηση.

Η συμβουλή των ειδικών: Ενεργοποίησε το κέντρο σου σε κάθε κίνηση. Πάρε μια βαθιά ανάσα και σφίξε το στομάχι σου σαν να προετοιμάζεσαι για μια ελαφριά πίεση. Αυτή η τεχνική λειτουργεί ως «εσωτερική ζώνη» προστασίας για τη σπονδυλική σου στήλη.

Αυξάνεις απότομα τα χιλιόμετρα χωρίς ξεκούραση

Πολλοί νέοι δρομείς αυξάνουν την απόσταση πολύ απότομα, χωρίς να υπολογίζουν τις απαραίτητες ημέρες ξεκούρασης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάγματα κόπωσης, καθώς τα οστά χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στο νέο φορτίο.

Η συμβουλή των ειδικών: Ακολούθησε τον κανόνα του 10% που προτείνουν οι ειδικοί. Μην αυξάνεις την εβδομαδιαία απόσταση πάνω από 10% και δώσε στο σώμα σου τον χρόνο που χρειάζεται για αποθεραπεία.

Στρίβεις τον λαιμό σου για να δεις τις ασκήσεις

Μια συχνή αιτία καταπόνησης του αυχένα είναι το απότομο στρίψιμο του κεφαλιού για να δούμε τις κινήσεις στην αίθουσα ή στην οθόνη του υπολογιστή, την ώρα που το σώμα εκτελεί την άσκηση.

Η συμβουλή των ειδικών: Μάθε να βασίζεσαι περισσότερο στις ηχητικές οδηγίες. Τοποθέτησε την οθόνη σου σε ευθεία γραμμή με το σώμα σου, ώστε να διατηρείς τη σπονδυλική στήλη σε ουδέτερη και ασφαλή θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης.

Τι να θυμάσαι σε κάθε σου προπόνηση

Η γυμναστική είναι μια διαδικασία αυτοφροντίδας που στοχεύει σε ένα σώμα δυνατό και ανθεκτικό. Ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών και διορθώνοντας αυτά τα μικρά τεχνικά λάθη, διασφαλίζεις ότι η προπόνησή σου παραμένει μια ασφαλής επένδυση για την υγεία σου.

