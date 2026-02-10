Αβοκάντο: Ποια είναι τα οφέλη στην υγεία, σύμφωνα με διατροφολόγους

Το αβοκάντο δεν λείπει σχεδόν ποτέ από ένα κυριακάτικο brunch και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. Ποια οφέλη μπορεί να προσφέρει στην υγεία μας;

Συχνά χαρακτηρίζονται ως «υπερτροφή», καθώς τα αβοκάντο είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και γεμάτα με μονοακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες, κάλιο και βιταμίνες Κ, E και C, που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για την καρδιά.

Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση αβοκάντο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, να βελτιώσει τα επίπεδα χοληστερόλης, να βοηθήσει στη διαχείριση του βάρους και να προωθήσει την καλύτερη υγεία των ματιών και του δέρματος.

Η διατροφολόγος, Gabriela Peacock, μιλώντας στην βρετανική Daily Mail δήλωσε πως «τα αβοκάντο είναι πλούσια σε υγιή λίπη και φυτικές ίνες, που υποστηρίζουν την ενέργεια, την υγεία του δέρματος και τη μακροζωία».

«Αποτελούν μια τέλεια προσθήκη στη διατροφή σας, καθώς είναι θρεπτικά, χορταστικά και εύκολα ενσωματώνονται σε γρήγορα γεύματα».

Ο «μύθος» των λιπών

Αν και χρησιμοποιείται συχνά σε αλμυρά πιάτα, το αβοκάντο δεν είναι λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα θεωρείται μεγάλο μούρο.

Η διατροφολόγος Hanieh Vidmar δήλωσε στην Daily Mail πως πρόκεται για μια «ολοκληρωμένη τροφή», πλούσια σε υγιή λίπη, που υποστηρίζουν τη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα και είναι κατάλληλα για δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα υδατανθράκων.

Αν τα αβοκάντο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες – ένα μόνο, μεσαίου μεγέθους φρούτο περιέχει περίπου 240-320 θερμίδες και 22-30 γραμμάρια λίπους – οι διατροφολόγοι καταρρίπτουν τον μύθο ότι αυτό τα καθιστά μια ανθυγιεινή επιλογή.

Η διατροφολόγος Lily Soutter, BSc MSc, λέει: «Ένας συνηθισμένος μύθος είναι ότι τα αβοκάντο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, γεγονός που τα καθιστά αυτόματα παχυντικά. Ενώ τα αβοκάντο περιέχουν υγιή λίπη, το μέγεθος της μερίδας έχει σημασία και μπορούν να καταναλωθούν ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής».

«Γενικά, μια τυπική μερίδα είναι μισό μεσαίου μεγέθους αβοκάντο. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση του αισθήματος πληρότητας και ικανοποίησης», εξηγεί.

Επίσης, τα υγιή λίπη είναι απαραίτητα για την υγεία του εγκεφάλου και τα αβοκάντο συνεισφέρουν σε ωφέλιμα λίπη που μπορούν να υποστηρίξουν τη γνωστική λειτουργία.

Αποτελούν μια σημαντική προσθήκη στη μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει επίσης κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια.

Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως επιβλαβές στο αβοκάντο, αλλά είναι καλύτερο να αποφεύγετε τον συνδυασμό του με πολύ αλμυρά, έντονα επεξεργασμένα τρόφιμα ή μεγάλες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Κάνει να τρώμε αβοκάντο κάθε μέρα;

Οι διατροφολόγοι συμφωνούν ότι τα αβοκάντο είναι κατάλληλα για καθημερινή κατανάλωση στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Η διατροφολόγος Nichola Ludlam-Raine υποστηρίζει ότι μπορούν να καταναλώνονται τακτικά, ακόμη και καθημερινά, αν και το μέγεθος της μερίδας έχει σημασία. «Για τους περισσότερους ανθρώπους, περίπου μισό αβοκάντο ανά μερίδα (ανά ημέρα) ταιριάζει απόλυτα σε μια ισορροπημένη διατροφή.»

Ποια άλλα οφέλη μπορούν να προσφέρουν

Τα αβοκάντο είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για τις έγκυες γυναίκες και για εκείνες που θηλάζουν, επειδή είναι γεμάτα με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως φυλλικό οξύ, κάλιο, φυτικές ίνες και υγιή λίπη, τα οποία συχνά υποκαταναλώνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μπορούν επίσης να είναι ωφέλιμα εάν έχετε τάση για απότομες αλλαγές στο σάκχαρο του αίματος, καθώς ο μοναδικός συνδυασμός χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και υγιεινών λιπαρών βοηθά στην προώθηση σταθερών επιπέδων ενέργειας.

Πώς να καταλάβετε εάν ένα αβοκάντο είναι έτοιμο για κατανάλωση

Αν είναι καλό να αγοράσετε άγουρα αβοκάντο και να τα αφήσετε να ωριμάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε αμέσως, αξίζει να γνωρίζετε τα σημάδια ενός τέλεια ώριμου αβοκάντο.

Σύμφωνα με τους διατροφολόγους, ένα ώριμο αβοκάντο είναι ελαφρώς μαλακό όταν το πιέζετε απαλά και συχνά έχει πιο σκούρα φλούδα.

Μια χρήσιμη συμβουλή είναι ότι συχνά μπορείτε να καταλάβετε αν ένα αβοκάντο είναι ώριμο κοιτάζοντας το κοτσάνι.

Θα πρέπει να είναι σκούρο πράσινο αλλά όχι ακόμα μαύρο. Ένα μαύρο και πολύ μαλακό αβοκάντο είναι συχνά υπερβολικά ώριμο.

Όσο για το πώς να καταλάβετε εάν ένα αβοκάντο έχει χαλάσει, θα δείτε μεγάλες καφέ ή μαύρες κηλίδες σε όλη την φλούδα και θα έχει γλοιώδη υφή.

Στο ντουλάπι ή στο ψυγείο;

Τα άγουρα αβοκάντο πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου και να ψύχονται για να επιβραδυνθεί η αλλοίωση μόλις ωριμάσουν.

Τα κομμένα αβοκάντο πρέπει να σκεπάζονται καλά και να φυλάσσονται στο ψυγείο, ιδανικά με χυμό λεμονιού ή λάιμ για να μειωθεί το μαύρισμα.

Πώς να κάνετε τα αβοκάντο ακόμα πιο υγιεινά

Όσον αφορά τον συνδυασμό αβοκάντο με άλλα τρόφιμα για να λάβετε τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, οι πρωτεΐνες και τα λαχανικά είναι τα καλύτερα.

Η διατροφολόγος Jenna Hope συνιστά την προσθήκη αβοκάντο σε σαλάτες ή σε τοστ ως έναν εξαιρετικό τρόπο για να βελτιστοποιήσετε τη διατροφή σας.

Τα αβοκάντο ταιριάζουν ιδιαίτερα με λαχανικά και τροφές πλούσιες σε βιταμίνες A, D, E και K, επειδή το υγιές λίπος τους βοηθά το σώμα να απορροφήσει αυτές τις λιποδιαλυτές βιταμίνες πιο αποτελεσματικά.

Αυτό περιλαμβάνει φυλλώδη λαχανικά, καρότα, γλυκοπατάτες και πιπεριές, λιπαρά ψάρια και αυγά, καθώς και ξηρούς καρπούς και σπόρους. Συνδυάζονται επίσης καλά με όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως και άπαχες πρωτεΐνες για ένα ισορροπημένο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά γεύμα.

Η διατροφολόγος προσθέτει ότι ο συνδυασμός αβοκάντο με λιπαρά ψάρια είναι ιδιαίτερα ευεργετικός για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, καθώς συνδυάζετε φυτικά λίπη με ωμέγα-3.

Πηγή: iatropedia.gr