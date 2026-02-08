Αντισυλληπτικά και θρόμβωση: Πόσο πραγματικός είναι ο κίνδυνος για τις γυναίκες το 2026

Η συζήτηση γύρω από τα αντισυλληπτικά και τον κίνδυνο θρόμβωσης έχει πάρει διαστάσεις στο διαδίκτυο, με συχνές υπερβολές, ανακρίβειες και φόβο.

Αντίθετα, οι γιατροί που βλέπουν καθημερινά γυναίκες στο ιατρείο περιγράφουν τον κίνδυνο από τα αντισυλληπτικά με αντικειμενικότητα και ψυχραιμία, η οποία πηγάζει απόπρόσφατα δεδομένα και μελέτες, που υποστηρίζουν πώς ο κίνδυνος υπάρχει, αλλά είναι μετρήσιμος και πρέπει να συνυπολογίζεται με άλλα προσωπικά δεδομένα της ασθενούς.

Αντισυλληπτικά: «Ο κίνδυνος αυξάνεται, αλλά όχι για όλες τις γυναίκες»

Ο Δρ. Marc Blondon, ειδικός στην ιατρική των αγγείων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης, σημειώνει ότι ο ενδεχόμενος κίνδυνος θρόμβωσης μειώνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά τη διακοπή των αντισυλληπτικών και αυτή η παρατήρηση βοηθά όχι μόνο στην κατανόηση του κινδύνου αλλά και στην ιατρική συζήτηση με τις ασθενείς.

«Είναι σημαντικό να μιλάμε για τα οφέλη και τους κινδύνους, γιατί η αντισύλληψη βοηθά στη διαχείριση της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, που έχει δικούς της ιατρικούς κινδύνους», επισημαίνει.

Ο ίδιος προσθέτει πως οι γιατροί δεν προτείνουν αυθαίρετη διακοπή της θεραπείας σε περίπτωση θρόμβου, γιατί αυτό μπορεί μερικές φορές να αυξήσει άλλους κινδύνους (π.χ. αιμορραγία), γεγονός που δείχνει την ανάγκη εξατομικευμένης ιατρικής απόφασης.

Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα το 2026

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι ο κίνδυνος διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του σκευάσματος και τα ατομικά χαρακτηριστικά της γυναίκας, συμπεριλαμβανομένων της ηλικίας, του βάρους σώματος, του καπνίσματος και του προσωπικού ή οικογενειακού ιστορικού θρόμβωσης.

Πρόσφατες μελέτες, μάλιστα που καταγράφουν τον κίνδυνο θρόμβωσης σε γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά, δείχνουν ότι:

Τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά (με οιστρογόνο και προγεστερόνη) συνδέονται με υψηλότερο σχετικό κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE) σε σχέση με τις μη χρήστριες.

(με οιστρογόνο και προγεστερόνη) συνδέονται με (VTE) σε σχέση με τις μη χρήστριες. Ορισμένα σκευάσματα με συγκεκριμένα συστατικά (π.χ. δροσπιρενόνη ) ίσως συνδέονται με μεγαλύτερη αύξηση του κινδύνου σε σύγκριση με άλλα.

) ίσως συνδέονται με σε σύγκριση με άλλα. Σύμφωνα με συμβουλευτική ομάδα του FDA , 10 στις 10.000 γυναίκες που παίρνουν σύγχρονα αντισυλληπτικά μπορεί να εμφανίσουν θρόμβωση, έναντι περίπου 6 στις 10.000 με παλαιότερα σκευάσματα, αλλά αυτά τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ της γυναίκας και συνοδευτικούς παράγοντες.

, που παίρνουν σύγχρονα αντισυλληπτικά μπορεί να εμφανίσουν θρόμβωση, έναντι περίπου με παλαιότερα σκευάσματα, αλλά αυτά τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ της γυναίκας και συνοδευτικούς παράγοντες. Η συστηματική χρήση τέτοιων προϊόντων προκαλεί μεταβολές στη λειτουργία της πήξης, γεγονός που έχει περιγραφεί εκτενώς σε επιστημονικές ανασκοπήσεις.

Τι λένε οι γιατροί για τις πιο ασφαλείς επιλογές

Ειδικοί σε πολλές χώρες επισημαίνουν ότι η επιλογή αντισυλληπτικού πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στο προφίλ της κάθε γυναίκας.

Σε αντίθεση με τα συνδυασμένα σκευάσματα, οι επιλογές που δεν περιέχουν οιστρογόνα -όπως ορμονικά σκευάσματα που περιέχουν μόνο προγεστερόνη ή ακόμη και άλλοι μη ορμονικοί τρόποι αντισύλληψης -δεν φαίνεται να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο θρόμβωσης στις περισσότερες περιπτώσεις, σημειώνουν μελέτες ειδικών.

Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση, δεν αφορά μόνο αν υπάρχει κίνδυνος, αλλά ποιος κίνδυνος αφορά ποια γυναίκα, με βάση την ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και άλλους παράγοντες. Γι’ αυτό και η ιατρική καθοδήγηση είναι απαραίτητη.

Αντισυλληπτικά: Τι ισχύει τελικά για το 2026

Όλες οι μεγάλες μελέτες και οι κατευθυντήριες οδηγίες από τον ιατρικό κόσμο συγκλίνουν στα εξής:

Ο κίνδυνος θρόμβωσης υπάρχει με τα αντισυλληπτικά, ειδικά με αυτά που περιέχουν οιστρογόνο, αλλά είναι συγκριτικά χαμηλός σε απόλυτους αριθμούς.

υπάρχει με τα αντισυλληπτικά, ειδικά με αυτά που περιέχουν οιστρογόνο, αλλά είναι σε απόλυτους αριθμούς. Δεν αυξάνεται αυτομάτως σε όλες τις γυναίκες , αλλά εξαρτάται από ατομικούς παράγοντες και συνοδές καταστάσεις.

Η επιλογή αντισυλληπτικού είναι ιατρική απόφαση, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη πλήρες ιστορικό και κλινικά δεδομένα, όχι μόνο φόβο από social media.

Όπως λένε πολλοί γιατροί, η συνταγή δεν είναι να «φοβηθεί μια γυναίκα» αλλά να καταλάβει τους κινδύνους με νούμερα, να μιλήσει με τον γιατρό της και να διαλέξει την κατάλληλη μέθοδο για την ίδια.

Πηγή: iatropedia.gr