Αμύγδαλα: 6 απρόσμενες παρενέργειες που προκαλεί η υπερβολική κατανάλωση

Τα αμύγδαλα θεωρούνται πολύ υγιεινά, πλούσια σε βιταμίνες και καλά λιπαρά, αλλά μήπως δεν είναι τόσο αθώα όταν καταναλώνονται σε υπερβολικές ποσότητες; Τι θα συμβεί στον οργανισμό σας αν φάτε πάρα πολλά αμύγδαλα;

Μπορεί η υπερβολική κατανάλωση αμυγδάλων να είναι πραγματικά επιβλαβής; Τα αμύγδαλα είναι πραγματικά μικρά διατροφικά διαμάντια. Είναι πλούσια σε βιταμίνη Ε, μαγνήσιο, φυτικές ίνες και υγιεινά λίπη που βοηθούν την καρδιά, τον εγκέφαλο και το δέρμα. Όμως, όπως με όλα τα πράγματα στη φύση, και σε αυτά ισχύει ο χρυσός κανόνας: η ισορροπία.



Μελέτες δείχνουν ότι η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα είναι περίπου 20 έως 25 αμύγδαλα (περίπου μία γεμάτη χούφτα). Αυτό αρκεί για να αποκομίσετε όλα τα οφέλη τους, χωρίς να επιβαρύνετε την πέψη, το συκώτι ή το μεταβολισμό σας.

Αλλά αν τα καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσότητες (αρκετές χούφτες την ημέρα), μπορεί να εμφανιστούν επιδράσεις που πολλοί άνθρωποι δεν συνδέουν με τα αμύγδαλα: πεπτικά προβλήματα, δερματικές αντιδράσεις, ακόμη και έλλειψη άλλων μετάλλων. Δεν χρειάζεται να τα εξαλείψετε εντελώς – αρκεί να τα κατανοήσετε.

Πεπτικά προβλήματα και φούσκωμα

Τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, κάτι που είναι εξαιρετικό, μέχρι ένα ορισμένο όριο. Όταν τα τρώμε σε υπερβολικές ποσότητες, ο οργανισμός δυσκολεύεται να αφομοιώσει τις υπερβολικές φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα να προκαλείται φούσκωμα, αέρια και ένα αίσθημα βάρους στο στομάχι.

Τα άτομα με ευαίσθητο έντερο ή εκείνα που καταναλώνουν πολλές φυτικές ίνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Εάν αισθανθείτε δυσφορία μετά την κατανάλωση μιας χούφτας αμύγδαλα, μειώστε την ποσότητα και πίνετε περισσότερο νερό, καθώς βοηθά τις ίνες να μετακινούνται πιο εύκολα μέσω του πεπτικού συστήματος.

Υπερβολική πρόσληψη βιταμίνης Ε

Τα αμύγδαλα είναι μία από τις καλύτερες φυσικές πηγές βιταμίνης Ε, μόλις 30 γραμμάρια περιέχουν σχεδόν το ήμισυ της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης.



Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση βιταμίνης Ε μπορεί να προκαλέσει κόπωση, πονοκέφαλο ή ακόμη και διαταραχές της όρασης. Η βιταμίνη Ε είναι λιποδιαλυτή, πράγμα που σημαίνει ότι συσσωρεύεται στον οργανισμό και δεν αποβάλλεται τόσο γρήγορα όσο οι βιταμίνες της ομάδας Β ή C.

Επομένως, η υπερβολική κατανάλωση δεν είναι μόνο περιττή, αλλά σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να επιβαρύνει τον οργανισμό.

Προβλήματα με το οξαλικό οξύ – πιθανότητα νεφρολιθίασης

Τα αμύγδαλα περιέχουν οξαλικά, ουσίες που μπορούν να συνδεθούν με το ασβέστιο στο σώμα και να σχηματίσουν κρυστάλλους. Για άτομα που είναι επιρρεπή στη νεφρολιθίαση, η υπερβολική κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Εάν τα νεφρά σας, σας προειδοποιούν με πόνο, προσέξτε να μην το παρακάνετε γενικά με τους ξηρούς καρπούς. Σημειώστε ότι και το σπανάκι έχει παρόμοια επίδραση.



Αλλεργικές αντιδράσεις

Τα αμύγδαλα είναι ο πιο συνηθισμένος ξηρός καρπός που μπορεί να προκαλέσει αλλεργία. Σε ευαίσθητα άτομα, μπορούν να προκαλέσουν κνησμό, εξανθήματα, πρήξιμο ή ακόμα και αναπνευστικά προβλήματα.

Εάν αισθανθείτε φαγούρα στο στόμα ή κάψιμο στη γλώσσα μετά την κατανάλωση, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Προσέξτε γιατί ακόμη και μια ήπια αντίδραση μπορεί να γίνει πιο σοβαρή με την πάροδο του χρόνου. Οι αλλεργίες εμφανίζονται συχνά αργά, έπειτα από χρόνια κατανάλωσης χωρίς προβλήματα.

Προβλήματα βάρους

Αν και τα αμύγδαλα είναι υγιεινά, έχουν πολλές θερμίδες, περίπου 600 ανά 100 γραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι μερικές επιπλέον χούφτες αμύγδαλα μπορούν γρήγορα να υπερβούν την ημερήσια πρόσληψη ενέργειας, ειδικά αν τα τσιμπάτε, ενώ νιώθετε χορτάτοι.

Επομένως, τα αμύγδαλα πρέπει να αποτελούν σνακ και όχι γεύμα. Προσθέστε τα σε σαλάτα ή γιαούρτι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε τα θρεπτικά συστατικά τους χωρίς τις περιττές θερμίδες.

Επίδραση στην απορρόφηση των μετάλλων

Τα αμύγδαλα περιέχουν φυτικό οξύ, το οποίο είναι μια φυσική ουσία άμυνας των φυτών, αλλά σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να μειώσει την απορρόφηση σιδήρου, ψευδαργύρου και ασβεστίου από τον οργανισμό. Για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά για όσους έχουν χαμηλά επίπεδα σιδήρου ή αναιμία, η τακτική υπερκατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια μετάλλων.

Συμβουλή: αν μουλιάσετε τα αμύγδαλα σε νερό όλη τη νύχτα, μέρος του φυτικού οξέος διασπάται και τα αμύγδαλα γίνονται πιο εύπεπτα.

Ο τρόπος με τον οποίο τα καταναλώνετε είναι επίσης σημαντικός

Αν τα τρώτε ωμά, είναι πιο πλούσια σε αντιοξειδωτικά, αλλά αν τα ψήσετε ελαφρώς, γίνονται πιο εύπεπτα. Αποφύγετε τα τηγανισμένα σε λάδι ή αλατισμένα, καθώς χάνουν τη θρεπτική τους αξία και επιβαρύνουν την καρδιά. Τα αμύγδαλα είναι υπέροχα, αρκεί να τα τρώτε με μέτρο.

