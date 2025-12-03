MENOY

ΥΓΕΙΑ

Αίσθημα κόπωσης: Πότε είναι ανησυχητικό και πώς να το αντιμετωπίσετε

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Αισθάνεστε συχνά κουρασμένοι, ακόμα κι όταν έχετε κοιμηθεί αρκετά; Η κόπωση μπορεί να είναι είτε φυσιολογική είτε παθολογική. Στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζεται συνήθως μετά από σωματική άσκηση, πνευματική δραστηριότητα ή ανεπαρκή ξεκούραση και υποχωρεί εύκολα με έναν καλό ύπνο, χαλάρωση και σωστή διατροφή. Αντιθέτως, η παθολογική κόπωση είναι πιο έντονη και παρατεταμένη, δεν βελτιώνεται εύκολα με την ξεκούραση και συχνά επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα, τη συγκέντρωση αλλά και τη διάθεση του ατόμου.

Όπως εξηγεί η κ. Βαλέρια Εμινίδου, Επιμελήτρια Παθολόγος στο Τμήμα Διεθνών Ασθενών του Metropolitan Hospital: «Δεν υπάρχει λόγος κάθε αίσθημα κόπωσης να μας τρομάζει
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι η κόπωση οφείλεται σε παθολογικά αίτια και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση».

Όπως αναφέρει η ειδικος, καλό είναι να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν:

  • η κόπωση διαρκεί πάνω από 2–3 εβδομάδες χωρίς προφανή λόγο, παρά την επαρκή ξεκούραση και τον ύπνο
  • συνοδεύεται από απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια, πυρετό ή νυχτερινές εφιδρώσεις,
  • εμφανίζεται μαζί με δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή ταχυπαλμίες,
  • συνοδεύεται με αναιμία ή σημάδια αιμορραγίας,
  • επηρεάζει σημαντικά ή περιορίζει την καθημερινή σας ζωή και τις δραστηριότητες
  • συνδέεται με έντονες αλλαγές στη διάθεση, όπως παρατεταμένη θλίψη ή έλλειψη ενδιαφέροντος για πράγματα που παλαιότερα σας ευχαριστούσαν.

Η κόπωση μπορεί να σχετίζεται με πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες

1.Σωματικούς παράγοντες / οργανικά αίτια:

  • Έλλειψη ύπνου ή κακής ποιότητας ύπνος (π.χ. υπνική άπνοια)
  • Αφυδάτωση
  • Κακή διατροφή ή ανεπαρκής πρόσληψη θερμίδων
  • Σωματική άσκηση – έντονη καταπόνηση
  • Χρόνιες παθήσεις (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, νεφρική ή ηπατική νόσος)
  • Αιματολογικές καταστάσεις (π.χ. αναιμία)
  • Ορμονικές διαταραχές (π.χ. υποθυρεοειδισμός, νόσος Addison)
  • Λοιμώξεις (οξείες ή χρόνιες)
  • Παρενέργειες φαρμάκων ή κατάχρηση ουσιών (αλκοόλ, καφεΐνη, ναρκωτικές ουσίες).

2. Ψυχολογικούς / ψυχιατρικούς παράγοντες:

  • Άγχος και στρες
  • Κατάθλιψη
  • Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.

3. Περιβαλλοντικούς και τρόπου ζωής:

  • Έντονο εργασιακό πρόγραμμα, υπερωρίες, έλλειψη ανάπαυσης
  • Έκθεση σε θόρυβο ή κακό φωτισμό
  • Έκθεση σε επιβλαβές ή τοξικό περιβάλλον εργασίας – όπως επαφή με χημικές ουσίες, σκόνη, καπνούς ή άλλους βλαπτικούς παράγοντες
  • Ακατάλληλες συνθήκες ύπνου (π.χ. πολύ φως, άβολη θερμοκρασία)
  • Κακές διατροφικές συνήθειες (υπερβολική ζάχαρη, junk food).

«Η κόπωση αποτελεί συχνά φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην καθημερινή καταπόνηση, στην έλλειψη ύπνου ή στην έντονη σωματική και πνευματική δραστηριότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάλληλη ξεκούραση, η ισορροπημένη διατροφή και η φροντίδα της γενικής υγείας επαρκούν για την αποκατάστασή της» τονίζει η γιατρός κ. Εμινίδουκαι προσθέτει:

«Η επίμονη ανεξήγητη κόπωση όμως μπορεί να υποδεικνύει υποκείμενα προβλήματα υγείας και θα πρέπει να αξιολογείται από επαγγελματίες υγείας. Η έγκαιρη αναγνώριση των ενδείξεων και ο ενδελεχής έλεγχος θα επιφέρει γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία και άρα βέλτιστη υγεία».

Πηγή: iatropedia.gr

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

