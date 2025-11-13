“Αγία Σοφία”: Δοκιμάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εικονική πραγματικότητα για την ανακούφιση του πόνου σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Με στόχο την βελτίωση της εμπειρίας των νοσηλευόμενων παιδιών, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» θα συνεργαστεί με νοσοκομεία και εταιρείες του εξωτερικού για να χρησιμοποιήσει τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality) και να διαπιστώσει αν αυτή βοηθάει την ψυχολογία των παιδιών.

Συγκεκριμένα το νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία» ανακοίνωσε την έναρξη μιας καινοτόμου συνεργασίας, με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας, με το Shriners Children’s Hospital of Canada και την εταιρεία Immersive Technology Invincikids of California, στο πλαίσιο του έργου «Virtual Reality Implementation Project».

Η συνεργασία αυτή του Παίδων «Η Αγία Σοφία», που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας των νοσηλευόμενων παιδιών μέσω της χρήσης τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.

Η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας αναγνωρίζεται διεθνώς όχι μόνο ως μέσο απόσπασης της προσοχής αλλά και ως θεραπευτικό εργαλείο για τη διαχείριση του πόνου, τη μείωση του άγχους και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Το έργο υλοποιείται χάρη στη στενή συνεργασία με την Ms. Kelly Thorstad, εκπροσώπου του Shriners Children’sHospital of Canada, τον Mr. Andre Bollaert, εκπροσώπου της Immersive Technology Invincikids of California, την επιστημονική καθοδήγηση της Dr. Argerie Tsimicalis από το Mc Gill University of Canada, της κας Βασιλική Μάτζιου από την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και της Ms. Tina Athanasoulias από Shriners Children’s Hospital of Canada.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη δημιουργία διεθνών δεσμών, που ανοίγουν τον δρόμο για την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής προόδου.

Με την υλοποίηση του «Virtual Reality Implementation Project», το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» γίνεται πρωτοπόρο στην Ελλάδα, φέρνοντας την καινοτομία στην παιδιατρική φροντίδα και θέτοντας στο επίκεντρο την ανακούφιση του παιδιατρικού πόνου και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη νοσηλεία.

Με αυτό τον τρόπο το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή της εικονικής πραγματικότητας στην παιδιατρική φροντίδα στη χώρα μας, δίνοντας προτεραιότητα στην ανακούφιση του παιδιατρικού πόνου και στην ανθρωποκεντρική φροντίδα.

Την είδηση έκανε ευρύτερα γνωστή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του:

Πρώτη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για την ανακούφιση του πόνου και του άγχους σε παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη μιας καινοτόμου συνεργασίας με το Shriners Children’sHospital of Canada… pic.twitter.com/RP7ySnd4DK — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 13, 2025

Με την υλοποίηση του «Virtual RealityImplementation Project», η φροντίδα συναντά την τεχνολογία και, όπως αναφέρει το νοσοκομείο, μαζί με τους διεθνείς μας συνεργάτες, κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα για τα παιδιά.