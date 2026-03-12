MENOY

ΥΓΕΙΑ

6 απλές συνήθειες για πιο σωστή και ισορροπημένη διατροφή

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Η σωστή διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα για την υγεία και την ευεξία, ωστόσο πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες είναι το να μην παραλείπεται το πρωινό γεύμα. Ένα ισορροπημένο πρωινό βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και προσφέρει ενέργεια για το ξεκίνημα της ημέρας.

Εξίσου σημαντική είναι η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών. Οι διατροφολόγοι προτείνουν τουλάχιστον πέντε μερίδες την ημέρα, καθώς είναι πλούσια σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά.

Η επαρκής ενυδάτωση είναι επίσης καθοριστική. Η κατανάλωση αρκετού νερού μέσα στην ημέρα συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του οργανισμού και βοηθά στην καλύτερη συγκέντρωση.

Παράλληλα, καλό είναι να περιορίζεται η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων και τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και αλάτι, καθώς συνδέονται με διάφορα προβλήματα υγείας.

Τέλος, οι ειδικοί προτείνουν μικρά και συχνά γεύματα μέσα στην ημέρα, ώστε να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα ενέργειας και να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση τροφής αργότερα.

