Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία στα 854 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2025

Ισχυρή κερδοφορία στα 854 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, εξομαλυμένη για έκτακτα στοιχεία, η οποία αντιστοιχεί σε 15% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Με αφορμή την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χ. Μεγάλου, σε δήλωση του αναφέρει ότι η Πειραιώς κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αποτελεσμάτων. Συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή.

Ο κ. Μεγάλου στην δήλωση του αναφέρει: «Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα 6,09 ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα 37 δισ.ευρώ υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025 νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: 64 δισ. ευρώ καταθέσεις, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση, και 14 δισ. ευρώ επενδυτικά κεφάλαια, για τα οποία έχουμε ήδη υπερβεί τον επικαιροποιημένο ετήσιο στόχο επιπέδου άνω των 13,5 δισ.ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν σταθερά σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες είναι σε τροχιά επίτευξης του στόχου για το σύνολο του έτους. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,3%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών παρέμεινε στο 0,8%. Τα λειτουργικά κόστη και το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο είχαμε μια έκτακτη επιβάρυνση, σχετική με τη δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας».

Ο κ.Μεγάλου επισημαίνει επίσης ότι η δανειοδοτική δραστηριότητα της Πειραιώς παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση για πρώτη φορά μετά από μια δεκαπενταετία, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα. Το προϊόν «Σπίτι 25» συγκέντρωσε περισσότερες από 930 αιτήσεις σε λίγους μήνες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει επίσης: «Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Τον Οκτώβριο, εκκινήσαμε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο ενδιάμεσης διανομής προς τους μετόχους για το 2025. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε επίπεδο υψηλότερο από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων αυξήθηκε στο 20,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% από τα κέρδη του έτους και απορροφώντας την ισχυρή δανειακή επέκταση.

Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 25%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας»

Ειδική αναφορά έκανε και στην Εθνική Ασφαλιστική: «Προχωράμε στρατηγικά με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Έχουμε λάβει έγκριση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και εργαζόμαστε για τις υπόλοιπες απαραίτητες εγκρίσεις. Με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής, σχεδιάζουμε να ενοποιήσουμε την Εθνική Ασφαλιστική στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025 και να παρουσιάσουμε ένα ανανεωμένο επιχειρηματικό σχέδιο με διευρυμένες δυνατότητες στο πεδίο των προμηθειών και της ασφάλισης»

Μιλώντας για την neobank Snappi, είπε ότι έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά κατά το τρίτο τρίμηνο, με ικανοποιητική αρχική προσέλκυση πελατολογίου 30.000 χρηστών μέσω της εφαρμογής, σε λιγότερο από ένα μήνα. Η Snappi αποτελεί πρόταση αξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, λανσάροντας νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη.

Αναφερόμενος γενικότερα στην ελληνική οικονομία είπε ότι το 2025, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, κυρίως λόγω των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να ενισχύεται, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας συνολικά, και η Πειραιώς ειδικότερα, παρουσιάζουν ισχυρή κερδοφορία, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα. Ως εκ τούτου, η Πειραιώς βρίσκεται σε καλή θέση για να λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας για την οικονομική ανθεκτικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η πρόσφατη αναβάθμισή μας από τον οίκο Fitch σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας ήταν ένα από τα βασικά επιτεύγματα του τρέχοντος έτους, είπε επίσης, επισημαίνοντας ότι εισερχόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με στόχο να κλείσουμε δυναμικά το έτος, αναβαθμίζοντας τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης σε >3,5 δισ. ευρώ από >3 δισ. ευρώ και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε 15% από 14% προηγουμένως.