Θ. Τζούρος : Η Ελλάδα αποτελεί μια ώριμη, σταθερή και ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για τα επόμενα χρόνια

Η Ελλάδα αποτελεί μια ώριμη, σταθερή και ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο Θοδωρής Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Corporate and Investment Banking της Πειραιώς, από το βήμα του Delphi Paris Forum IΙI.

Σε συζήτηση με θέμα «Οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας: ευκαιρίες σε μια νέα εποχή», ο κ. Τζούρος αναφέρθηκε στις παραδοσιακές σχέσεις των δύο χωρών καθώς και στην σαφή ενίσχυση της επενδυτικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια.

Οι κλάδοι με έντονο επενδυτικό αποτύπωμα γαλλικών εταιρειών περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποδομές (αυτοκινητόδρομοι και διαχείριση υδάτων) και τον χρηματοοικονομικό κλάδο, με τις γαλλικές τράπεζες να παίζουν ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας.

Πρόσθεσε δε, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τα τελευταία έτη βλέπουμε και τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξάνουν την εξωστρέφεια τους και να εισέρχονται και αυτές πλέον δυναμικά στη Γαλλία (πρόσφατη εξαγορά της Τιτάν και εκδήλωση ενδιαφέροντος Metlen για εξαγορά εργοστάσιο αλουμινίου).

Η γαλλοελληνική συνεργασία βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα, επισήμανε ο κ. Τζούρος και υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά με:

επενδύσεις μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα σε βιομηχανία και τεχνολογία,

ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, με ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ενεργά ως υπεργολάβοι των γαλλικών ομίλων,

αξιοποίηση των ελληνικών ναυπηγείων για εξειδικευμένες κατασκευές.

Ο επικεφαλής του Corporate & Investment Banking της Πειραιώς υπογράμμισε την πρόοδο που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ένα από τα πιο εντυπωσιακά «turnaround stories» στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. «Με σταθερά δημόσια οικονομικά, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα και μια κυβέρνηση προσανατολισμένη στις επενδύσεις, η χώρα βρίσκεται σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Παράλληλα, διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, σημαντικές προοπτικές στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ρόλο-κλειδί ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας και start-ups», τόνισε.

Ο κ. Τζούρος αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Με συνολικούς πόρους 36 δισ. ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί στο 16% του ελληνικού ΑΕΠ – η χώρα κατάφερε να υλοποιήσει μεγάλα έργα υποδομών, πράσινης ενέργειας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η απορρόφηση έχει ήδη φθάσει το 65%, ενώ η συμβολή στο ΑΕΠ εκτιμάται σε περίπου μία ποσοστιαία μονάδα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2026, ο ρόλος των ΕΤΕπ/EIF, της Αναπτυξιακής Τραπεζας, αλλά και των κεφαλαιαγορών θα γίνει ακόμη πιο κρίσιμος. Ήδη το 2025 οι ελληνικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε εκδόσεις εταιρικών ομολόγων ύψους €2,5 δισ. ευρώ, ενώ η ενσωμάτωση στην πανευρωπαϊκή ομπρέλα της Euronext αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και την άντληση κεφαλαίων από διεθνείς επενδυτές, σημείωσε.