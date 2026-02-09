MENOY

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συμφωνία της Πειραιώς με την ΕΣΕΕ για την ενίσχυση της ρευστότητας των εμπορικών επιχειρήσεων

THESTIVAL TEAM

Η Πειραιώς και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), προχώρησαν σε συμφωνία για την ενίσχυση της ρευστότητας των εμπορικών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ουσιαστική στήριξη του ελληνικού εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς προσφέρει στις εμπορικές επιχειρήσεις, μέλη της ΕΣΕΕ, μια σειρά από στοχευμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές λύσεις, σχεδιασμένες να καλύψουν τις καθημερινές και αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων στις τοπικές αγορές.

Τα προνόμια για τα μέλη της ΕΣΕΕ περιλαμβάνουν:

  • Κεφάλαιο Κίνησης συνδεδεμένο με το POS, με προνομιακό επιτόκιο, για επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5€ εκ.
  • Ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχεται με εκπτωτική καμπάνια 15% από την ασφαλιστική εταιρία ERGO σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική της πολιτική: Το «ERGO MyBusiness» περιλαμβάνει καλύψεις πλήρως εναρμονισμένες με τον Νόμο 5116/2024, ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών.
  • Εκπτώσεις και παροχές από την epay, το στρατηγικό συνεργάτη της Πειραιώς στον τομέα αποδοχής πληρωμών.

 Η συμφωνία ανανεώνει τη συνεργασία που ήδη έχουν οι δύο πλευρές, επιβεβαιώνοντας αφενός τη στρατηγική απόφαση της ΕΣΕΕ να επιδιώκει τη διαμόρφωση όρων για ευκολότερη πρόσβαση των ΜμΕ στην χρηματοδότηση, και αφετέρου τη δέσμευση της Πειραιώς να στηρίζει έμπρακτα και πολύπλευρα τις επιχειρήσεις στις τοπικές αγορές.

Με τη νέα συμφωνία, η ΕΣΕΕ και η Πειραιώς προχώρησαν στη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων ώστε από τα προνόμια να μπορούν να επωφεληθούν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις που θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση από την ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ (www.esee.gr).

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν είτε το σύνολο των προνομίων που προβλέπονται στη συμφωνία, είτε να επιλέξουν αποκλειστικά εκείνο/α που ταιριάζουν στις ανάγκες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το δίκτυο καταστημάτων της Πειραιώς σε όλη την Ελλάδα, για να ενημερωθούν αναλυτικά και να επωφεληθούν από τα προνόμια της συνεργασίας. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Τράπεζας είναι στη διάθεσή τους για να καθοδηγήσουν και να προσφέρουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο ΕΔΩ

