Στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη τυχερή του Check in Class της Πειραιώς
Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ήταν η τυχερή που κέρδισε το μεγάλο δώρο του Check in Class, της ενέργειας της Πειραιώς που επιβραβεύει την συνέπεια και την γνώση.
Σε κατάστημα της Πειραιώς στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η παράδοση του μεγάλου δώρου της Μεγάλης Κλήρωσης, μιας ταξιδιωτικής δωροεπιταγής 1.000€, από τη Γενική Διευθύντρια του Δικτύου Βόρειας Ελλάδας της Τράπεζας κα. Μαρία Μαυροματάκη. Στην ίδια εκδήλωση παραδόθηκαν και προπληρωμένες κάρτες της Πειραιώς φορτισμένες με 100€ σε τυχερούς φοιτητές από τον Περιφερειακό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλη Πανούση και τα στελέχη του καταστήματος.
Το Check in Class συνεχίζεται και το νέο ακαδημαϊκό έτος με πολλά δώρα, ειδικές Κληρώσεις και εκπλήξεις για τους φοιτητές που συμμετέχουν.
