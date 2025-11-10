MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη τυχερή του Check in Class της Πειραιώς

|
THESTIVAL TEAM

Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ήταν η τυχερή που κέρδισε το μεγάλο δώρο του Check in Class, της ενέργειας της Πειραιώς που επιβραβεύει την συνέπεια και την γνώση.

Σε κατάστημα της Πειραιώς στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η παράδοση του μεγάλου δώρου της Μεγάλης Κλήρωσης, μιας ταξιδιωτικής δωροεπιταγής 1.000€, από τη Γενική Διευθύντρια του Δικτύου Βόρειας Ελλάδας της Τράπεζας κα. Μαρία Μαυροματάκη. Στην ίδια εκδήλωση παραδόθηκαν και προπληρωμένες κάρτες της Πειραιώς φορτισμένες με 100€ σε τυχερούς φοιτητές από τον Περιφερειακό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλη Πανούση και τα στελέχη του καταστήματος.

Το Check in Class συνεχίζεται και το νέο ακαδημαϊκό έτος με πολλά δώρα, ειδικές Κληρώσεις και εκπλήξεις για τους φοιτητές που συμμετέχουν.

Περισσότερες πληροφορίες για το Check in Class στο Check in Class app | Τράπεζα Πειραιώς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Βορίζια: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για το διπλό φονικό – Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας ή επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Κοπέλα κατήγγειλε τον 25χρονο πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό – “Γιατί με χτύπησες, πονάω”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Χρ. Δήμας: Η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο έχει μειωθεί κατά 15% στον έναν χρόνο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη μετά την απολογία τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Παραμένει η ένταση στα Βορίζια: Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη επιτέθηκε φραστικά στην αδερφή της 57χρονης Ευαγγελίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Βελόπουλος: Η μόνη “ικανότητα” που έχει η κυβέρνηση είναι να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα