Πειραιώς και SIX παρουσιάζουν νέο μοντέλο άμεσης μετασυναλλακτικής πρόσβασης στην Ελληνική Αγορά Μετοχών

Η Πειραιώς και η SIX ανακοινώνουν την ανάπτυξη ενός νέου, αναβαθμισμένου μοντέλου διασυνοριακής πρόσβασης, το οποίο βελτιώνει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές αποκτούν μετασυναλλακτική πρόσβαση στην ελληνική αγορά μετοχών.

Το νέο σύστημα συνδυάζει τη διεθνή υποδομή της SIX με την κορυφαία πλατφόρμα εξυπηρέτησης της Πειραιώς, δημιουργώντας ένα πιο αποδοτικό και διαφανές λειτουργικό πλαίσιο για την πρόσβαση διεθνών επενδυτικών ροών στην ελληνική αγορά, με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

Συνδυάζοντας άμεση διασυνδεσιμότητα, βελτιστοποίηση των λειτουργιών του μετασυναλλακτικού σκέλους και υψηλά πρότυπα υπηρεσιών υποστήριξης, το νέο πλαίσιο ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για πρόσβαση στη δυναμικά εξελισσόμενη ελληνική αγορά μετοχών.

Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, η SIX αναλαμβάνει τον ρόλο του άμεσου Συμμετέχοντα στο ATHEXCSD, αποκτώντας τη δυνατότητα θεματοφυλακής των ελληνικών μετοχικών τίτλων απευθείας στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Η Πειραιώς, αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς και την ισχυρή υποδομή της, παρέχει τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ της SIX και του ATHEXCSD, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρόσβαση διασφάλιση ορθής και αξιόπιστης εκτέλεσης των μετασυναλλακτικών λειτουργιών και την πλήρη συμμόρφωση με τις πρακτικές της ελληνικής αγοράς.

Ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε:

«Η Πειραιώς είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργάζεται με τη SIX, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών χρηματοοικονομικής αγοράς και υποδομών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ενισχύουμε την προσβασιμότητα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική αγορά μετοχών, εφαρμόζοντας ένα άρτιο, διαφανές και λειτουργικά υψηλής αξιοπιστίας μοντέλο άμεσης πρόσβασης. Το νέο μοντέλο, το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενισχύει τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ο Francisco Béjar, Head Custody της SIX, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την Πειραιώς αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της SIX στην Ελλάδα. Μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους θεσμικούς επενδυτές έναν πιο αποτελεσματικό, ασφαλή και αδιάλειπτο τρόπο πρόσβασης στην αγορά των ελληνικών μετοχών. Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσα από υψηλής ποιότητας λειτουργικά πρότυπα και ανθεκτικές υποδομές. Με τον συνδυασμό της γνώσηςτης ελληνικής αγοράς της Πειραιώς και των λειτουργικών ικανοτήτων της SIX σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε σε ισχυρή θέση για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία και να ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες των θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως».