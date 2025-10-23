Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ο πρώτος κύκλος του “Piraeus Startup Accelerator”

Με την παρουσίαση των 10 καλύτερων ομάδων που προκρίθηκαν για τις καινοτόμες ιδέες τους, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υλοποίησης του προγράμματος “Piraeus Startup Accelerator” της Πειραιώς που υποστηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Η παρουσίαση των ιδεών των ομάδων που προκρίθηκαν και ολοκλήρωσαν τον επιταχυντή, πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Διοίκηση και στελέχη της Πειραιώς, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικοί φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, επενδυτές και μέλη του Startup οικοσυστήματος της χώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «EQUALL-Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» της Πειραιώς και ειδικότερα στον πυλώνα της Νέας Γενιάς. Μια πρωτοβουλία σχεδιασμένη για να προωθήσει την καινοτομία και να ενισχύσει τη νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος ΔΣ της Πειραιώς, κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η Πειραιώς έχει δεσμευτεί στρατηγικά να συμβάλλει στην ενίσχυση της νέας γενιάς και το κάνει με πολλούς τρόπους. Με το “Piraeus Startup Accelerator”, ερχόμαστε, ως τραπεζικός οργανισμός με σημαντικό αποτύπωμα και επίδραση στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή του τόπου, να ανταποκριθούμε στην ανάγκη να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τη νεανική, νεοφυή επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. Με την πρωτοβουλία αυτή, ενθαρρύνουμε τους νέους και τις νέες να κυνηγήσουν τις ιδέες και το όραμά τους, τους καθοδηγούμε και τους προσφέρουμε ευκαιρίες, ώστε να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητες τους και να το πετύχουν».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου τόνισε: «Για την Πειραιώς, η στήριξη της νέας γενιάς και της καινοτομίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Με το πρόγραμμα “Piraeus Startup Accelerator”, δίνουμε στους νέους τα εργαλεία, την καθοδήγηση και τις ευκαιρίες για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες νεοφυείς επιχειρήσεις. Η επιτυχία του πρώτου κύκλου μάς γεμίζει περηφάνια και αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε, επεκτείνοντας το πρόγραμμα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας».

Το “Piraeus Startup Accelerator”, που αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα επιτάχυνσης που υλοποιούνται στην Ελλάδα, ξεκίνησε από τα Ιωάννινα και την Πάτρα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Κόμβο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Point of Synergy. Στόχος η ενίσχυση και ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικής κουλτούρας, δίνοντας ευκαιρίες εξέλιξης σε νέες και υφιστάμενες νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καλύψει το κενό χρηματοδότησης που υπάρχει στην ελληνική αγορά, προσφέροντας σε νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τη δικτύωση και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Με τα εργαλεία αυτά, τούς δίνεται η δυνατότητα να μετατρέψουν τις ιδέες ή τις τεχνολογίες τους σε πρωτότυπες, βιώσιμες και διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Στην πρώτη φάση του “Piraeus Startup Accelerator” συμμετείχαν 35 ομάδες από τις οποίες προκρίθηκαν οι 10. Οι ομάδες αυτές υποστηρίχθηκαν από 41 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο Startup οικοσύστημα ενώ 64 μέντορες, συμπεριλαμβανομένων και 30 στελεχών της Πειραιώς, υποστήριξαν ουσιαστικά τις ομάδες κατά την τελική φάση της διαδικασίας, προσφέροντας 350 ώρες καθοδήγησης και mentoring. Σημειώνεται ότι, εκτός από τις 10 ομάδες, στην εκδήλωση ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου φιλοξενήθηκαν και παρουσίασαν τη δουλειά τους επιπλέον 3 ομάδες, οι οποίες ξεχώρισαν στην προκαταρκτική φάση του επιταχυντή και οι ιδέες τους είναι ήδη αρκετά ώριμες, ενώ κάποιες από αυτές έχουν ήδη υποστηριχθεί με επενδυτικά κεφάλαια.