MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Πειραιώς φέρνει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow στις μετακινήσεις με το Freenow

|
THESTIVAL TEAM

Η Πειραιώς και το Freenow ανακοινώνουν νέα στρατηγική συνεργασία, εντάσσοντας τις καθημερινές μετακινήσεις μέσω του Freenow στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο μερών να εξελίσσονται συνεχώς, και να δημιουργούν αξία στην καθημερινότητα των πελατών τους, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν καινοτομία, ευκολία και αξιοπιστία.

Οι πελάτες της Πειραιώς, που είναι Μέλη του Yellow, κάθε φορά που κάνουν διαδρομές Freenow και πληρώνουν μέσω app με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα κερδίζουν yellows για τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, θα μπορούν να μειώσουν την αξία των διαδρομών τους αποκτώντας δωροεπιταγές Freenow, μέσω του Yellow app.*

Η συνεργασία ξεκινάει από τις 20 Νοεμβρίου 2025, δίνοντας στα μέλη του Yellow και τους χρήστες του Freenow την ευκαιρία να απολαμβάνουν μοναδικές διαδρομές.

*Κάθε δωροεπιταγή είναι έγκυρη για μία διαδρομή ταξί στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να έχει κρατηθεί και πληρωθεί μέσω Freenow, εντός 30 ημερών από την πίστωση της δωροεπιταγής στον λογαριασμό Freenow του χρήστη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτά που ακούστηκαν, ήταν ένα δικό μου τραγικό λάθος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Κρήτη: Ο ανιψιός πυροβόλησε τον 60χρονο την ώρα που κοιμόταν – Εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός “μυστήριο”

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη: Στα 43 έμεινα έγκυος και στα 44 μου γέννησα, δεν ένιωσα ντροπή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ στο Κορωπί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Η ΑΕΚ θα τιμήσει τον Μανόλο Χιμένεθ στην Opap Arena κόντρα στον Άρη