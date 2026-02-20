MENOY

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 2ου Παγκρήτιου Συνεδρίου Γυναικείας  Επιχειρηματικότητας στην Κρήτη

Η Πειραιώς συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός στο 2οΠαγκρήτιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιείται στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η συμμετοχή της Τράπεζας επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της στην προώθηση της ισότητας των φύλων και εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής της Υπευθυνότητας «EQUALL». Μέσα από το πρόγραμμα υλοποιείται ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων που ενισχύει την πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη επιχειρηματικών και ηγετικών δεξιοτήτων, τη δικτύωση, την καθοδήγηση (mentoring) και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών ευκαιριών. Παράλληλα, μέσω του «Πειραιώς EQUALL 360°», μιας ολοκληρωμένης πρότασης προϊόντων και υπηρεσιών με προνομιακούς όρους για γυναίκες επιχειρηματίες, η Τράπεζα στηρίζει έμπρακτα τη δημιουργία και ανάπτυξη γυναικείων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί fireside chat με τίτλο «Η Εταιρική Υπευθυνότητα ως μοχλός ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας», με ομιλήτρια την Ελίνα Χατζηιωσήφ από τη Μονάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς.

Το Συνέδριο, που συγκεντρώνει και διεθνείς συμμετοχές, απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους/ες επαγγελματίες, θεσμικούς φορείς, οργανισμούς και κάθε άτομο που πιστεύει στη δυναμική της γυναικείας επιχειρηματικότητας και επιθυμεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, εστιάζουν στη συμπεριληπτική ηγεσία, στην ψυχική και σωματική υγεία, στις τέχνες, στον πολιτισμό σε σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, καθώς και στη σχέση ηλικίας και επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, αναλύονται ζητήματα κοινωνικού αντίκτυπου και κοινωνικών επιχειρήσεων, η σύνδεση της επιστήμης με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, τα χρηματοοικονομικά και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες, η καινοτομία στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και τη φιλοξενία, καθώς και οι προοπτικές και προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιωσιμότητα και την πράσινη επιχειρηματικότητα, αλλά και στις έμφυλες διαστάσεις σε σχέση με τη γεωπολιτική και το περιβάλλον.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Φορέα «Women Do Business», με έδρα την Κρήτη, που προάγει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την κατάργηση στερεοτύπων μέσα από ποικίλες δράσεις αρχικά στην Περιφέρεια Κρήτης αλλά και Πανελλαδικά, και την Εταιρεία Διαχείρισης Συνεδρίων, Εκδηλώσεων «Zita Congress & Event Management».

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://wdbconference.gr/

