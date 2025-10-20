Η Πειραιώς χρυσός χορηγός στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2025 που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος

Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί, για πρώτη φορά, από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2025 (LesFemmesChefsd’ EnterprisesMondiales – FCEM),σε συνδιοργάνωση με την 6η εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος (ΣΕΓΕ). Στο συνέδριο, στο οποίο η Πειραιώς συμμετέχει και υποστηρίζει ως χρυσός χορηγός, αναμένεται να συμμετάσχουν άνω των 1.000 συνέδρων από 40 χώρες. Η διοργάνωση του συνεδρίου στην Αθήνα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα ως κέντρο καινοτομίας, συνεργασίας και ισότητας φύλων.

Εδώ και 80 χρόνια, το LesFemmesChefsd’EntreprisesMondiales – FCEM αποτελεί κινητήρια δύναμη στην υποστήριξη και την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε όλο τον κόσμο. Στόχος είναι να συμβάλλει διαχρονικά στην ενίσχυση της παρουσίας και της δραστηριοποίησης των γυναικών στο επιχειρείν, στην ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων και τη διαμόρφωση προτάσεων και ευρύτερα τη δικτύωση και την προώθηση των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο παγκοσμίως. Το FCEM World Congress 2025 φέρνει κοντά εκατοντάδες γυναίκες επιχειρηματίες, θεσμικούς εκπροσώπους, επενδυτές και ηγέτες της αγοράς από όλο τον κόσμο. Με θεματικούς άξονες όπως η βιωσιμότητα, η τεχνολογία, η καινοτομία και η συμπερίληψη, το συνέδριο αποτελεί έναν δυναμικό χώρο ανταλλαγής ιδεών, αλλά και ανάδειξης καλών πρακτικών και συνεργειών.

Με τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, η Πειραιώς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να διευρύνει το θετικό κοινωνικό της αποτύπωμα μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων». Μεταξύ άλλων, το EQUALLμέσα από προγράμματα του ενισχύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την πρόσβαση σε ευκαιρίες και τη στήριξη των γυναικών να διεκδικήσουν δυναμικά τους επαγγελματικούς τους στόχους και την προσωπική τους εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς επενδύει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, όπου η δυναμική παρουσία των γυναικών έχει κεντρική θέση.

Σημειώνεται ότι, η Πειραιώς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) υλοποίησε τη δράση «EQUALLCommunityBuilding», στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 200 γυναίκες την τρέχουσα χρονιά. Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνθηκε σε γυναίκες της Περιφέρειας, σε 5 πόλεις -Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κοζάνη και Σέρρες- που επιθυμούν να ενισχύσουν ή να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, προσφέροντας επιμόρφωση, mentoring και πρόσβαση σε δίκτυα συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, 10 γυναίκες οι οποίες συμμετείχαν σε προγράμματα επιχειρηματικότητας του EQUALL θα λάβουν «υποτροφίες», προκειμένου να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (FCEM).

Σχετικά με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ):

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ είναι ένας πανελλαδικός, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1997. Εκπροσωπεί και υποστηρίζει τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ενεργά στην επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα. Αποστολή του ΣΕΓΕ είναι η ενδυνάμωση των γυναικών, η ανάδειξη του επιχειρηματικού τους δυναμικού και η προώθηση της προσωπικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης. Μέσα από τις δράσεις του, ο ΣΕΓΕ συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για σχεδόν 30 χρόνια, ο ΣΕΓΕ εργάζεται αδιάκοπα για την ενίσχυση των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντας ένα ζωντανό οικοσύστημα υποστήριξης, γνώσης και δικτύωσης. Υποστηρίζει τις γυναίκες επιχειρηματίες ως φορείς αλλαγής, που συμβάλλουν ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αποτελούν έμπνευση για τις επόμενες γενιές. Η δέσμευσή του εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, με δράσεις και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://sege.gr/