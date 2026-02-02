MENOY

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

H Πειραιώς αναδείχθηκε AI/Data Team of the Year και το 2026

THESTIVAL TEAM

Στη δεύτερη χρονιά διοργάνωσης των Data&AIAwards της BoussiasEvents, η Πειραιώς κατέκτησε, όπως και πέρυσι την κορυφαία διάκριση AI/DataTeamoftheYear, αποσπώντας παράλληλα επτά ακόμη σημαντικά βραβεία.

Οι διακρίσεις της Τράπεζας επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως αποτέλεσμα στοχευμένης στρατηγικής, συνέπειας στην υλοποίηση και απτών επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

«H ανάδειξη για δεύτερη χρονιά της Πειραιώς ως AI/Data Team of the Year  και τα βραβεία σε επιμέρους κατηγορίες, αποτελούν αναγνώριση της σταθερής επένδυσης της Πειραιώς σε καινοτόμα έργα Τεχνητής Νοημοσύνης και Data που παράγουν μετρήσιμη αξία και επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό», τόνισε ο κ. Γιώργος Νασούλης, GroupChiefData&Analytics Οfficer της Πειραιώς.

Στα Data&AIAwards του 2026 η Πειραιώς βραβεύθηκε:

  • Ως AI/DataTeamoftheYear για τη συνολική στρατηγική, την ωριμότητα και τον αντίκτυπο του οικοσυστήματος AI&Data της Πειραιώς.
  • Με βραβείο Gold – BestAI/DataApplicationinLargeEnterprise
    NextProductToBuy,  για την προηγμένη AI λύση της που προβλέπει τις ανάγκες των SME πελατών και προτείνει την επόμενη βέλτιστη ενέργεια, ενισχύοντας τη στοχευμένη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.
  • Με βραβείο Gold – BestUseofLargeLanguageModels (LLM)
    SME 360 GenAIAssistant, για το GenAI εργαλείο που εξοπλίζει τους RelationshipManagers με άμεσα, εξατομικευμένα insights, μεταμορφώνοντας την προετοιμασία συναντήσεων και τη λήψη αποφάσεων.
  • Με βραβείο Silver – BestinBFSIEventBasedMarketing (EBM) για τη Data-driven επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, για ουσιαστικά προσωποποιημένες εμπειρίες πελάτη.
  • Με βραβείο Silver – BestUseofVirtualAgents&BotsPiraeusYelloAIAssistant για τον εικονικόβοηθό που υποστηρίζει αποτελεσματικά τους εργαζόμενους της Τράπεζας σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Με βραβείο Silver – BestUseofPredictive / PrescriptiveAnalytics, για το NextProductToBuy, επιβεβαιώνοντας την αξία της προγνωστικής και προτρεπτικής ανάλυσης.
  • Με βραβείο Silver – BestAI/DataLearning&TrainingInitiative
    CopilotAdoptionProgram&Training, μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που ενσωματώνει υπεύθυνα την AI στην καθημερινή εργασία, ενισχύοντας παραγωγικότητα, συνεργασία και κουλτούρα καινοτομίας.
  • Με βραβείο Bronze – BestDataAnalyticsSolutionPiraeusAzureAIPlatform, για το ενιαίο enterprise οικοσύστημα AI που επιταχύνει την ανάπτυξη και κλιμάκωση λύσεων, με επίκεντρο την υπεύθυνη καινοτομία.

