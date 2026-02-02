H Πειραιώς αναδείχθηκε AI/Data Team of the Year και το 2026

Στη δεύτερη χρονιά διοργάνωσης των Data&AIAwards της BoussiasEvents, η Πειραιώς κατέκτησε, όπως και πέρυσι την κορυφαία διάκριση AI/DataTeamoftheYear, αποσπώντας παράλληλα επτά ακόμη σημαντικά βραβεία.

Οι διακρίσεις της Τράπεζας επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως αποτέλεσμα στοχευμένης στρατηγικής, συνέπειας στην υλοποίηση και απτών επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

«H ανάδειξη για δεύτερη χρονιά της Πειραιώς ως AI/Data Team of the Year και τα βραβεία σε επιμέρους κατηγορίες, αποτελούν αναγνώριση της σταθερής επένδυσης της Πειραιώς σε καινοτόμα έργα Τεχνητής Νοημοσύνης και Data που παράγουν μετρήσιμη αξία και επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό», τόνισε ο κ. Γιώργος Νασούλης, GroupChiefData&Analytics Οfficer της Πειραιώς.

Στα Data&AIAwards του 2026 η Πειραιώς βραβεύθηκε: