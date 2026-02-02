MENOY

EUROBANK

Eurobank: Νέα αγορά μετοχών ύψους 7,4 εκ. ευρώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Eurobank γνωστοποίησε ότι από 26/1 έως 30/1/2026 αγόρασε 1.758.500 Ίδιες μετοχές με μέση τιμής κτήσης 4,194 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.376.719,32.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 26.01.2026 – 30.01.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.758.500 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €4,1949 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €7.376.719,32.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 10.679.907 Ίδιες Μετοχές.

