Eurobank: Ενέκρινε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 170 εκατ. ευρώ

ΗEurobank σε ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως ενέκρινε και προχωρά στην καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Eurobank Holdings κατά τη συνεδρίασή του στις 22.10.2025 ενέκρινε τη διανομή προαιρετικών αποθεματικών (ενδιάμεσου μερίσματος) συνολικού ποσού €170.000.000,00 προς τους Μετόχους της Eurobank Holdings, μέσω της καταβολής σε μετρητά μεικτού ποσού €0,04681 ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Eurobank Holdings), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από τον λογαριασμό «Αποθεματικό Μερισμάτων», ο οποίος αποτελεί προαιρετικό αποθεματικό και περιλαμβάνεται στα «Ειδικά Αποθεματικά» των οικονομικών καταστάσεων της Eurobank Holdings. Από το άνω ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Το Δ.Σ. αποφάσισε επί των βασικών ημερομηνιών σε σχέση με το ενδιάμεσο μέρισμα σε μετρητά, ως εξής:

α. 06.11.2025: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ενδιάμεσου μερίσματος (ήτοι η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Eurobank Holdings θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης ενδιάμεσου μερίσματος).

β. 07.11.2025: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων του ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά (ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του ενδιάμεσου μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Eurobank Holdings στο Σύστημα Άυλων Τίτλων).

γ. 12.11.2025: Ημερομηνία έναρξης καταβολής ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά.

Το προσωρινό μέρισμα σε μετρητά θα καταβληθεί μέσω της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (ορισθείσα πληρώτρια τράπεζα), ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και των σχετικών αποφάσεών του.

Ειδικά σε περιπτώσεις καταβολής σε νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Μετόχων, των οποίων οι κινητές αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία καταβολής μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Investor Information Services, την αρμόδια μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eurobank Holdings, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Investorsinfo@eurobankholdings.gr και τηλεφωνικά στον αριθμό 214-4046400 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30-17:00).