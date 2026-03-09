Eurobank: Απέκτησε 4,53 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 16,04 εκατ. ευρώ

Στην απόκτηση 4.530.874 ιδίων μετοχών προχώρησε η Eurobank, κατά το διάστημα 2 με 6 Μαρτίου, με μέση τιμή κτήσης 3,5404 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 16.041.252,50 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Eurobank:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»),το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα02.03.2026 – 06.03.2026απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 4.530.874μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,5404 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €16.041.252,50.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «EurobankEquities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία Πλήθος Μετοχών Αξία (€) Μέση Τιμή (€) Υψηλότερη Τιμή (€) Χαμηλότερη Τιμή (€) 02.03.2026 564.263 2.104.068,10 € 3,7289 € 3,7730 € 3,6770 € 03.03.2026 2.350.000 8.109.173,73 € 3,4507 € 3,5740 € 3,3850 € 04.03.2026 424.681 1.536.589,33 € 3,6182 € 3,6670 € 3,4640 € 05.03.2026 399.534 1.475.803,16 € 3,6938 € 3,8000 € 3,6290 € 06.03.2026 792.396 2.815.618,18 € 3,5533 € 3,6500 € 3,4740 € Σύνολο 4.530.874 16.041.252,50 3,5404

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobankκατέχει συνολικά 22.526.965 Ίδιες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.