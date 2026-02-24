Eurobank: Απέκτησε 2,14 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 8,49 εκατ. ευρώ

Στην απόκτηση 2.144.612 ιδίων μετοχών προχώρησε η Eurobank, κατά το διάστημα 16 με 20 Φεβρουαρίου, με μέση τιμή κτήσης 3,9607 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.494.183,55 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Eurobank:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»),το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα16.02.2026– 20.02.2026απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος,2.144.612μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,9607 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €8.494.183,55.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «EurobankEquities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία ΠλήθοςΜετοχών Αξία (€) ΜέσηΤιμή (€) Υψηλότερη Τιμή (€) Χαμηλότερη Τιμή (€) 16.02.2026 439.965 1.741.134,20 € 3,9574 € 4,0120 € 3,9060 € 17.02.2026 459.081 1.798.592,63 € 3,9178 € 3,9570 € 3,8810 € 18.02.2026 403.164 1.615.978,06 € 4,0082 € 4,1160 € 3,9390 € 19.02.2026 407.382 1.625.377,79 € 3,9898 € 4,0300 € 3,9610 € 20.02.2026 435.020 1.713.100,87 € 3,9380 € 3,9810 € 3,9110 € Σύνολο 2.144.612 8.494.183,55 3,9607

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 16.373.828 Ίδιες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.