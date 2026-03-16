Eurobank: Αγόρασε 1,13 εκ. ίδιες μετοχές έναντι 3,96 εκατ. ευρώ

Η ανακοίνωση της Eurobank:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»),το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα09.03.2026 –13.03.2026απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος,1.130.117μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,5114 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €3.968.264,47.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «EurobankEquities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία Πλήθος Μετοχών Αξία (€) Μέση Τιμή (€) Υψηλότερη Τιμή (€) Χαμηλότερη Τιμή (€) 09.03.2026 330.359 1.156.448,76 € 3,5006 € 3,5500 € 3,4640 € 10.03.2026 28.024 102.484,21 € 3,6570 € 3,6600 € 3,6410 € 11.03.2026 119.623 433.951,35 € 3,6277 € 3,6520 € 3,5990 € 12.03.2026 377.082 1.323.373,16 € 3,5095 € 3,5910 € 3,4200 € 13.03.2026 275.029 952.006,99 € 3,4615 € 3,5010 € 3,4200 € Σύνολο 1.130.117 3.968.264,47 3,5114

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobankκατέχει συνολικά 23.657.082Ίδιες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.