Eurobank: Αγορά 1,84 εκατ. ίδιων μετοχών συνολικού ύψους πάνω από 6 εκατ. ευρώ

Η Eurobank προχώρησε σε αγορές 1,84 εκατ. ιδίων μετοχών την περίοδο 23–27 Μαρτίου 2026, με μέση τιμή 3,2974 ευρώ ανά μετοχή και συνολική δαπάνη άνω των 6 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Eurobank αναφέρει:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»),το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 23.03.2026 –27.03.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος,1.837.451 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,2974 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.058.844,39.

Συγκεκριμένα,πραγματοποιήθηκανχρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «EurobankEquities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία ΠλήθοςΜετοχών Αξία (€) ΜέσηΤιμή (€) Υψηλότερη Τιμή (€) Χαμηλότερη Τιμή (€) 23.03.2026 462.700 1.546.845,93 € 3,3431 € 3,4550 € 3,1800 € 24.03.2026 393.694 1.310.508,44 € 3,3287 € 3,3700 € 3,2930 € 26.03.2026 415.085 1.366.967,12 € 3,2932 € 3,3310 € 3,2470 € 27.03.2026 565.972 1.834.522,90 € 3,2414 € 3,2910 € 3,1990 € Σύνολο 1.837.451 6.058.844,39 3,2974

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 27.401.541 Ίδιες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.