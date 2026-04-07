Alpha Bank: Πρόταση για εξαγορά της Alpha Trust

Η Alpha Bank ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust Συμμετοχών. Περαιτέρω, η Τράπεζα σκοπεύει να υποβάλει Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους λοιπούς μετόχους με σκοπό την απόκτηση των υπολειπόμενων υφισταμένων μετοχών της εταιρείας, με την ίδια τιμή ανά μετοχή που προσφέρθηκε στο πλαίσιο των Συμβάσεων Μεταβίβασης Μετοχών.

Η Συναλλαγή και η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, υπό την αίρεση της πλήρωσης συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης του συνόλου των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών. Η Alpha Bank θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τη Συναλλαγή και τη σκοπούμενη Προαιρετική Δημόσια Πρόταση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Alpha Trust, με ιστορικό επιδόσεων τριών δεκαετιών, αποτελεί την κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, με υπό διαχείριση κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. ευρώ και πελάτες Λιανικής Τραπεζικής, Private Banking και Θεσμικούς Επενδυτές.

Η Alpha Trust προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων στις ελληνικές και διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών επενδύσεων. Διαθέτει διαφοροποιημένη και πιστή πελατειακή βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει την εδραιωμένη θέση της ως έμπιστου επενδυτικού συμβούλου στην εγχώρια αγορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η Alpha Trust υποστηρίζεται από μία ομάδα επαγγελματιών στον τομέα των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών χαρτοφυλακίου και υπευθύνων διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (relationship managers), που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση χαρτοφυλακίων με διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή (discretionary portfolio management) και στην παροχή συμβουλών σε πελάτες private banking.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) της Alpha Trust αναμένεται να ενσωματωθεί στην Επιχειρησιακή Περιοχή του Private Banking της Alpha Bank, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών της Alpha Bank και την παροχή ενός ολοκληρωμένου εύρους υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας σε πελάτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας και σε Θεσμικούς πελάτες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Alpha Trust θα ενσωματωθεί στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., ενισχύοντας τον ρόλο της ως κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης επενδύσεων του Ομίλου. Η ενσωμάτωση αυτή θα δημιουργήσει μία διευρυμένη και ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, που θα συνδυάσει συμπληρωματικές επενδυτικές δυνατότητες και θα ενισχύσει την ικανότητα του Ομίλου να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύτερο φάσμα εξειδικευμένων επενδυτικών λύσεων.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η ανώτερη διοικητική ομάδα της Alpha Trust, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της και του CEO της, αναμένεται να συνεχίσει τη συνεργασία της με την τράπεζα, αναλαμβάνοντας σε μακροπρόθεσμη βάση ηγετικούς ρόλους, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συνέχεια και υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση της Alpha Trust αλλά και την ενεργή συμμετοχή της διοικητικής της ομάδας στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου όσον αφορά τις εγχώριες και τις διεθνείς δραστηριότητες wealth και asset management.

Στρατηγικό σκεπτικό και εμπορική ευκαιρία

Η Διαχείριση Περιουσίας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της Alpha Bank και υποστηρίζεται από τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές λύσεις, την αύξηση του οικονομικού πλούτου και τη διαρθρωτικά χαμηλή διείσδυση στην εγχώρια αγορά. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, θα ενισχυθεί η ικανότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί τις εν λόγω τάσεις, μέσω μίας αναπτυγμένης και ολοκληρωμένης πλατφόρμας Διαχείρισης Περιουσίας και Περιουσιακών Στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα θα διαφοροποιηθεί περαιτέρω η βάση εσόδων της και θα ενισχυθούν οι δραστηριότητες που παράγουν έσοδα από προμήθειες.

Η εξαγορά της Alpha Trust, μεταξύ άλλων, αναμένεται να:

ενισχύσει την ηγετική θέση της τράπεζας στον τομέα διαχείρισης περιουσίας,

διευρύνει την πελατειακή βάση της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού αριθμού εύπορων πελατών, και να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των Υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων,

ενισχύσει την παροχή προϊόντων του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης μίας διευρυμένης σειράς αμοιβαίων κεφαλαίων και εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική θέση του στην εγχώρια αγορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,

υποστηρίξει την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης υπεράκτιου πλούτου,

ενισχύσει τις δυνατότητες της Τράπεζας μέσω της ενσωμάτωσης μίας έμπειρης διοικητικής ομάδας και ενός ισχυρού συνόλου επαγγελματιών στους τομείς Private Banking και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Χρηματοοικονομικός Αντίκτυπος

Η εξαγορά της εταιρείας ευθυγραμμίζεται πλήρως με το σύνολο των κριτηρίων που έχει ανακοινώσει ο Όμιλος σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Ακόμη, επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, ενισχύοντας την παραγωγή εσόδων από προμήθειες, με την προσθήκη της Alpha Trust, που σημειώνει ισχυρές επιδόσεις σε επαναλαμβανόμενες προμήθειες διαχείρισης και προμήθειες υπολογιζόμενες επί των αποτελεσμάτων, αλλά και συμβάλλοντας περαιτέρω στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά η παροχή προϊόντων για τους πελάτες Private Banking και τους πελάτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Συγκεκριμένα, η Συναλλαγή αναμένεται:

να έχει θετική επίπτωση στα Κέρδη ανά Μετοχή κατά περίπου 1,0% για τον όμιλο, υπό την παραδοχή ότι η τρέχουσα τάση θα διατηρηθεί,

να αποφέρει Απόδοση Επενδυμένου Κεφαλαίου (Return on Invested Capital – RoIC) άνω του 15%,

να έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 του ομίλου, η οποία εκτιμάται σε περίπου 17 μονάδες βάσης, και να μην επηρεάσει τις μελλοντικές δεσμεύσεις του ομίλου για κατανομή κεφαλαίων.

Ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με τον ιδρυτή και με άλλους μετόχους της Alpha Trust με σκοπό την εξαγορά μίας επιχείρησης, η οποία διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και την εδραιωμένη φήμη της στην αγορά και μοιράζεται τη δέσμευση της Alpha Bank για ακεραιότητα και αριστεία στη διαχείριση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε, κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, την ηγετική ομάδα της Alpha Trust, μία ομάδα με ισχυρό όραμα, τους επαγγελματίες υψηλού επιπέδου και τη σταθερή πελατειακή βάση της και θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της Alpha Trust με εκείνα της δικής μας Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του τομέα Private Banking, ενισχύουμε την ηγετική μας θέση, εισάγοντας ένα ακόμη υψηλότερο σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά. Συνολικά, η εξαγορά αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευσή μας για την αναζήτηση ελκυστικών ευκαιριών για στρατηγική ανάπτυξη, την ενίσχυση της δραστηριότητάς μας για την παραγωγή εσόδων από προμήθειες και αμοιβές και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας».