Τέσσερις προορισμοί για απόδραση της τελευταίας στιγμής από τη Θεσσαλονίκη ενόψει της 28ης Οκτωβρίου

Η Αργία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου πλησιάζει και πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ήδη κανονίσει μια μίνι απόδραση για τις μέρες. Αν όμως είστε σε αυτούς που το αμέλησαν και τώρα… ψάχνονται για το πού θα πάνε, υπάρχει λύση!

Το Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου, προτείνει 8 προορισμούς κοντά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, για απόδραση της τελευταίας στιγμής.

Όπως αναφέρει η πλατφόρμα, οι τιμές για τη βενζίνη και τα διόδια έχουν υπολογιστεί για δύο άτομα με τη βοήθεια του vriskoapostasi.gr και οι τιμές σε ξενοδοχεία για 2 διανυκτερεύσεις (25/10-28/10) σε δίκλινο δωμάτιο έχει υπολογιστεί μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κρατήσεων καταλυμάτων.

Από Θεσσαλονίκη

Λίμνη Κερκίνη

Διαμονή: 252 €

Βενζίνη & Διόδια: 30,1 €

Απόσταση: περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά

Η Κερκίνη είναι ένας μαγευτικός προορισμός για όσους αναζητούν ηρεμία και φύση.

Μπορείς να κάνεις βαρκάδα, περιπάτους ή βόλτα με άλογο στις όχθες της λίμνης.

Εκεί μπορεί να δεις βουβάλια, φλαμίνγκο και πελεκάνους, ενώ κοντά μπορείς να επισκεφθείς το Οχυρό Ρούπελ και τον παραδοσιακό οικισμό Άνω Πορόια

Στις ταβέρνες της περιοχής θα βρεις βουβαλίσιο κρέας, φρέσκο ψάρι και μέλι Κερκίνης.

Ιωάννινα & Ζαγόρι

Διαμονή: 258 €

Βενζίνη & Διόδια: 86,04 €

Απόσταση: περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά

Τα Ιωάννινα είναι από τους πιο ενδιαφέροντες φθινοπωρινούς προορισμούς της Ελλάδας. Η πόλη απλώνεται γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα, με το κάστρο και τα στενά της παλιάς πόλης να προσφέρουν όμορφες βόλτες.

Μπορείς να πάρεις βαρκάκι για το νησάκι, να επισκεφθείς το Μουσείο Αργυροτεχνίας και να δοκιμάσεις παραδοσιακές πίτες και τσίπουρο στα μαγαζάκια δίπλα στο νερό.

Σε απόσταση περίπου μίας ώρας, τα Ζαγοροχώρια προσφέρουν εντελώς διαφορετικό τοπίο. Πέτρινα γεφύρια, δάση και μονοπάτια που οδηγούν στο φαράγγι του Βίκου, ιδανικά για πεζοπορία ή απλώς για χαλαρή περιήγηση με το αυτοκίνητο.

Το Μονοδένδρι, η Βίτσα και το Πάπιγκο είναι τα πιο γνωστά χωριά, αλλά και στα μικρότερα, όπως το Κουκούλι ή το Τσεπέλοβο, θα βρεις εξαιρετικό φαγητό και ήσυχη ατμόσφαιρα.

Ένας προορισμός που συνδυάζει ιστορία, φύση και παράδοση και αξίζει να τον επισκεφθείς έστω μία φορά το φθινόπωρο.

Λίμνη Βεγορίτιδα

Διαμονή: 261 €

Βενζίνη & Διόδια: 33,4 €

Απόσταση: 130 χλμ. – περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά

Η Λίμνη Βεγορίτιδα, στα σύνορα Πέλλας και Φλώρινας, είναι ιδανική για ήρεμες φθινοπωρινές αποδράσεις μέσα στη φύση.

Μπορείς να περπατήσεις στις όχθες της λίμνης, να κάνεις ποδηλασία ή ιππασία στο παραλίμνιο μονοπάτι και να σταματήσεις για καφέ ή φαγητό στον Άγιο Παντελεήμονα, το πιο γνωστό χωριό της περιοχής.

Εκεί θα βρεις μικρά οινοποιεία, όπου μπορείς να κάνεις γευσιγνωσία κρασιών και να γνωρίσεις τους παραγωγούς του περίφημου Ξινόμαυρου.

Αν έχεις χρόνο, αξίζει να επισκεφθείς και τη Φλώρινα (30 λεπτά μακριά) ή το Νυμφαίο, ένα από τα πιο όμορφα ορεινά χωριά της Ελλάδας, με παραδοσιακά αρχοντικά και το καταφύγιο της Αρκτούρος.

Στις ταβέρνες της περιοχής θα απολαύσεις ψάρια της λίμνης, γραβιέρα και κρασί.

Ελατοχώρι Πιερίας

Διαμονή: 180 €

Βενζίνη & Διόδια: 32,02 €

Απόσταση: 110 χλμ. – περίπου 1 ώρα και 50 λεπτά

Το Ελατοχώρι Πιερίας είναι ένας από τους πιο όμορφους φθινοπωρινούς προορισμούς της Μακεδονίας, χτισμένο στις πλαγιές των Πιερίων Ορέων, με μοναδική θέα στον Όλυμπο.

Το χωριό συνδυάζει ηρεμία, καθαρό αέρα και φύση, ιδανικό για όσους θέλουν να ξεφύγουν για λίγες μέρες χωρίς πολύ οδήγηση.

Περπάτησε στα μονοπάτια μέσα στα δάση, απόλαυσε τη διαδρομή προς τους καταρράκτες Ορλιά, ή κάνε μια βόλτα μέχρι το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου για καφέ με θέα.

Αν έχεις χρόνο, αξίζει να περάσεις και από την Κατερίνη ή τον παραλιακό οικισμό Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου, για μια μικρή βόλτα με θέα τη θάλασσα.

Στις ταβέρνες του Ελατοχωρίου θα βρεις ντόπια κρέατα, χειροποίητες πίτες, μέλι Πιερίας και κρασί από τοπικά οινοποιεία.

Από Αθήνα

Φενεός – Λίμνη Δόξα

Διαμονή: 246 €

Βενζίνη & Διόδια: 67,12 €

Απόσταση: περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά

Η Λίμνη Δόξα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Ορεινής Κορινθίας. Περιβάλλεται από πράσινα βουνά και έλατα, ενώ στη μέση της δεσπόζει το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου μέσα στο νερό.

Κάνε βόλτα γύρω από τη λίμνη, πικνίκ δίπλα στο νερό ή ποδήλατο στο χωμάτινο μονοπάτι που την περιβάλλει.

Αξίζει να ανέβεις ως το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Φενεού για θέα σε όλη την κοιλάδα και να επισκεφθείς τις σε ταβέρνες του Μεσινού ή του Φενεού για τοπικά τυριά, πίτες και μέλι.

Πήλιο – Ζαγορά

Διαμονή: 176 €

Βενζίνη & Διόδια: 140,6 €

Απόσταση: περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά

Το Πήλιο είναι από τα πιο αγαπημένα βουνά της Ελλάδας.

Το Πήλιο έχει πολλά χωριά που αξίζει να επισκεφθείς, με τα πιο γνωστά να είναι η Ζαγορά, η Πορταριά, η Μακρινίτσα, η Μηλιά και η Βυζίτσα.

Στα γραφικά χωριά του Πηλίου, μπορείς να απολαύσεις τοπικό φαγητό αλλά και να αγοράσεις παραδοσιακά προϊόντα.

Τα χωριά βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και μπορείς αν είσαι φαν της πεζοπορίας, να περπατήσεις από το ένα στο άλλο και να απολαύσεις τις γραφικές πλατείες και τα μονοπάτια τους με θέα τον Παγασητικό κόλπο και την πόλη του Βόλου.

Μην παραλείψεις να κάνεις μια στάση στον Μουτζούρη, το τρενάκι που συνδέει τις Μηλιές με τα Άνω Λεχώνια, μια διαδρομή που σίγουρα αξίζει να δεις.

Αράχωβα

Διαμονή: 215 €

Βενζίνη & Διόδια: 61,54 €

Απόσταση: περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά

Η Αράχωβα είναι πάντα δημοφιλής, αλλά το φθινόπωρο έχει τη δική της ησυχία και αυθεντικότητα.

Περπάτησε στα σοκάκια με τα πέτρινα σπίτια, δοκίμασε τραχανόσουπα και φορμαέλα Αράχωβας και απόλαυσε καφέ με θέα το βουνό.

Μια επίσκεψη στους Δελφούς είναι απαραίτητη! Το Μαντείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και η διαδρομή προς το Κωρύκιο Άντρο είναι ό,τι πρέπει για το τετραήμερο.

Μπορείς να κάνεις επίσης βόλτα μέχρι το Λιβάδι Παρνασσού για χαλαρή ατμόσφαιρα και ζεστό ρακόμελο.

Λίμνη Στυμφαλία

Διαμονή: 192 €

Βενζίνη & Διόδια: 52,94 €

Απόσταση: περίπου 2 ώρες

Η Λίμνη Στυμφαλία είναι ένας ήρεμος, αυθεντικός προορισμός για όσους αγαπούν τη φύση και τις ήσυχες εκδρομές.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ ο Ηρακλής σκότωσε τις Στυμφαλίδες όρνιθες.

Περπάτησε γύρω από τη λίμνη και επισκέψου το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας για να μάθεις περισσότερα για το οικοσύστημα της περιοχής.

Κοντά μπορείς να επισκεφθείς το Μαυρίκι, ένα μικρό χωριό με παραδοσιακά σπίτια και υπέροχη θέα στη λίμνη, ή να κάνεις μια μικρή εκδρομή ως τη Γκούρα, ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ορεινής Κορινθίας με πλακόστρωτα σοκάκια και πετρόχτιστα αρχοντικά.

Στα ταβερνάκια των γύρω χωριών θα δοκιμάσεις φασόλια Στυμφαλίας, πίτες και κρασί από μικρούς παραγωγούς.

