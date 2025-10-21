MENOY

Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις Δήμου Θεσσαλονίκης – ΔΙ.ΠΑ.Ε. στον τομέα του Τουρισμού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Έφη Θεοδωράκη και η Αντιπρύτανης, Πρόεδρος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), Καθηγήτρια Βασιλική Βράνα θα υπογράψουν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα Συσκέψεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος), Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, θα υλοποιηθεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Στελέχη Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», που περιλαμβάνει συνδυασμό δια ζώσης μαθημάτων, σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ασύγχρονης παρακολούθησης μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Το πρόγραμμα καλύπτει συνολικά 150 ώρες εκπαίδευσης σε θεματικές όπως Υποδοχή ξενοδοχείου, Marketing, Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό, F&B Management, Housekeeping και Γλώσσα Σώματος με Μέθοδους Επίλυσης Προβλημάτων.

Το ΔΙΠΑΕ, μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  θα διαθέσει εξειδικευμένους εκπαιδευτές, σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και πλήρη διοικητική υποστήριξη, ενώ οι συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν πιστοποιητικά παρακολούθησης με ακαδημαϊκές μονάδες, ενισχύοντας την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους στον δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο του Τουρισμού. Από την πλευρά του ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα παρέχει κατάλληλους χώρους για τα δια ζώσης μαθήματα και θα υποστηρίζει την προβολή του προγράμματος μέσω των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας του, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και ανανέωσης της συνεργασίας. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνουν από 24 έως 30 Οκτωβρίου 2025στο παρακάτω link:

https://kedivim-apply.ihu.gr/progs/prog-382

