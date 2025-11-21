Η ΠΚΜ με δράσεις τουριστικής προβολής στη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τον Καναδά

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει τις προσπάθειες προσέγγισης δυναμικών αγορών, μέσα από στοχευμένες δράσεις τουριστικής προβολής.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε για πρώτη φορά στις Β2Β συναντήσεις “Around the World Roadshow Nordic” που πραγματοποιήθηκαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και το Όσλο της Νορβηγίας, ως ο μοναδικός φορέας από την Ελλάδα μαζί με τον ΕΟΤ, σε σύνολο 33 εκθετών από όλο τον κόσμο.



Στο πλαίσιο της συμμετοχής στις συγκεκριμένες δράσεις, τα μέλη της αποστολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με επαγγελματίες του τουρισμού και των ΜΜΕ από τη Φινλανδία και τη Νορβηγία. Όπως διαπίστωσαν οι εκπρόσωποι της ΠΚΜ μέσα από τις συζητήσεις τους με τους τοπικούς τουριστικούς φορείς, οι Φινλανδοί και οι Νορβηγοί είναι τουρίστες με υψηλό εισόδημα που αγαπούν ιδιαίτερα την Ελλάδα. Διαθέτουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για τουρισμό και προτιμούν να ταξιδεύουν εκτός υψηλής περιόδου για να αποφύγουν τις υψηλές θερμοκρασίες και την πολυκοσμία. Επίσης, ενδιαφέρονται να συνδυάζουν τη θάλασσα με δραστηριότητες στη φύση, με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό και με τη γαστρονομία. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι Φινλανδοί και Νορβηγοί επαγγελματίες έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό κατά τη γνωριμία τους με το πολυθεματικό τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο προσφέρει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι πελάτες τους.



Επίσης, όπως τονίστηκε κατά τις εν λόγω συναντήσεις, ιδιαίτερη ώθηση στην αύξηση της επισκεψιμότητας των Φινλανδών και Νορβηγών τουριστών στην Κεντρική Μακεδονία θα δώσουν οι απευθείας πτήσεις Θεσσαλονίκη – Ελσίνκι με την αεροπορική εταιρεία Finnair που θα ξεκινήσουν από τον ερχόμενο Μάιο, καθώς και οι απευθείας εποχικές πτήσεις Θεσσαλονίκη- Όσλο που ήδη προσφέρει η αεροπορική εταιρεία Norwegian.



Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο “Greek Luxury Tourism & Gastronomy Roadshow” που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο και το Μόντρεαλ του Καναδά.



Κατά τη διάρκεια της δράσης, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες συναντήσεις με Καναδούς επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πολιτισμικό απόθεμα και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.



Στις συναντήσεις και στην παρουσίαση της Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού αναδείχθηκαν η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η πληθώρα των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων αλλά και η γαστρονομία, οι ιαματικές πηγές, η κρουαζιέρα, το Άγιο Όρος ως προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας. Όλα τα παραπάνω, μαζί με τις εικόνες από το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως οι ανθισμένες ροδακινιές, κέντρισαν το ενδιαφέρον του καναδικού κοινού καθώς οι Καναδοί είναι λάτρεις της φύσης.



“Συνεχίζοντας την προσέγγιση σημαντικών αγορών για την περιοχή μας συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις αυτές, απευθυνόμενοι σε ένα πιο ισχυρό οικονομικά κοινό όπως είναι οι Καναδοί, οι Φινλανδοί και οι Νορβηγοί, προβάλλοντας την Κεντρική Μακεδονία ως έναν προορισμό 365 ημερών, που προσφέρει βιωματικές και αυθεντικές εμπειρίες”, σημείωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.