Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις τουριστικές αγορές της Σκανδιναβίας και της Βόρειας Ευρώπης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει δυναμικά την παρουσία της σε αγορές του εξωτερικού με υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή της σε τρεις σημαντικές διοργανώσεις σε Νορβηγία, Σουηδία και Βέλγιο. Με τη συνεργασία του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τον πλούτο και τις δυνατότητες της περιοχής σε επαγγελματίες τουρισμού, δημοσιογράφους και επισκέπτες.

«Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την προσέγγιση δυναμικών αγορών, όπως η Σκανδιναβία και το Βέλγιο, συμμετείχαμε στοχευμένα σε δράσεις που απευθύνονται σε ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων. Πρόκειται για ένα κοινό που πραγματοποιεί σημαντικές τουριστικές δαπάνες, επιλέγει ποιοτικές εμπειρίες και αναζητά να γνωρίσει σε βάθος έναν προορισμό μέσα από ημερήσιες εκδρομές και πολλαπλές, βιωματικές δραστηριότητες», υπογράμμισε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Δυναμική παρουσία στη διεθνή έκθεση TravelXpo 2026 (Όσλο, 20–22 Μαρτίου 2026)

Στο Όσλο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στη διεθνή τουριστική έκθεση TravelXpo 2026, η οποία φέτος προσέλκυσε περισσότερους από 71.000 επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 2025. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει εκ νέου την Κεντρική Μακεδονία: Από τη Θεσσαλονίκη ως city-break προορισμό, έως τις παραλίες της Χαλκιδικής και της Πιερίας και τον ανεξάντλητο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της ενδοχώρας.

Σημεία τουριστικού προορισμού, όπως η Κερκίνη, οι καταρράκτες του Σκρα, η Βεργίνα, τα θερμά λουτρά αλλά και τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα – όπως το τσάι βουνού του Ολύμπου και ο ακανές – προσέλκυσαν έντονο ενδιαφέρον. Άλλωστε, οι Νορβηγοί κατατάσσονται παραδοσιακά ανάμεσα στους πιο πιστούς φίλους της Ελλάδας, με έναν στους πέντε να έχει ήδη επισκεφθεί τη χώρα.

Tourism Open Days (Μάλμε, 19 Μαρτίου 2026)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο Tourism Open Days Workshop, στο Μάλμε της Σουηδίας. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν B2B συναντήσεις με επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς της Νότιας Σουηδίας.

Η παρουσίαση της Κεντρικής Μακεδονίας επικεντρώθηκε στον πολυθεματικό χαρακτήρα της περιοχής: Tη μοναδική συνύπαρξη θάλασσας και βουνού στην Πιερία, την Ολυμπιακή Ριβιέρα, τις ανθισμένες ροδακινιές και κερασιές, τη γαστρονομία, αλλά και τον πολιτιστικό πλούτο της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιφέρειας.

Greek Tourism Workshop (Γάνδη, 24 Μαρτίου 2026)

Στο Βέλγιο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο Greek Tourism Workshop στη Γάνδη, σε μία διοργάνωση που συγκέντρωσε 70 κορυφαίους επαγγελματίες τουρισμού της χώρας.

Η βελγική αγορά παρουσιάζει έντονη δυναμική, με αύξηση 12,80% στις αφίξεις από το Βέλγιο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το 2025.

Το ενδιαφέρον της βελγικής αγοράς εστιάστηκε τόσο στον τουρισμό αναψυχής, αλλά και στον τομέα του MICE, όπου η Θεσσαλονίκη επιδεικνύει σταθερά τα τελευταία χρόνια υψηλές επιδόσεις, έχοντας παγιώσει τη θέση της μεταξύ των 30 κορυφαίων προορισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική που είναι αναγνωρίσιμοι προορισμοί για τους Βέλγους επισκέπτες, οι επαγγελματίες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Βεργίνας, της Πέλλας και της Αμφίπολης, τα μοναδικά τοπία του Ολύμπου, της Κερκίνης, της Δοϊράνης και των υπόλοιπων φυσικών μνημείων της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην έκθεση η Κεντρική Μακεδονία προβλήθηκε ως ένας προορισμός τεσσάρων εποχών, που ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις ενός κοινού που αναζητά αυθεντικές εμπειρίες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φιλοξενίας.