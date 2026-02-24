Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση ISM στην Κολωνία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, συμμετείχε στη διεθνή έκθεση ISM, που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία.

Η ISM αποτελεί τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή συνάντηση για τον κλάδο των ζαχαρωδών και των σνακς, συγκεντρώνοντας κορυφαίους παραγωγούς, διανομείς, λιανεμπόρους και επαγγελματίες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 1.600 εκθέτες και πάνω από 32.500 εμπορικοί επισκέπτες από 140 χώρες.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε με έντεκα δυναμικές επιχειρήσεις από τον τομέα των γλυκισμάτων, των αρτοσκευασμάτων, της σοκολάτας και των καινοτόμων και υγιεινών σνακς, αναδεικνύοντας τη σημασία της ελληνικής παραγωγής στον κλάδο και ενισχύοντας την εξαγωγική δραστηριότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Τα περίπτερα της Περιφέρειας, τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία της έκθεσης, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επαγγελματιών και αγοραστών. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις παρουσίασαν προϊόντα υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, όπως υγιεινά σνακς, premium γλυκίσματα και καινοτόμες προτάσεις με έμφαση στη βιώσιμη παραγωγή και στην αυθεντική ελληνική γεύση.

Στο πλαίσιο της ISM Cologne 2026, οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών αγορών, με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για εμπορικές συνεργασίες και την περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε ζητήματα σύγχρονης συσκευασίας, εταιρικής ταυτότητας και προωθητικών πρακτικών.

«Η τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή στην ISM αποδεικνύει τη σταθερή στρατηγική της Περιφέρειας για στήριξη της παραγωγικής βάσης και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των τοπικών επιχειρήσεων. Η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει ισχυρό αγροδιατροφικό αποτύπωμα και επιχειρήσεις που συνδυάζουν παράδοση, ποιότητα και καινοτομία. Συνεχίζουμε με συνέπεια τις δράσεις εξωστρέφειας, ενισχύοντας την παρουσία μας σε κορυφαίες κλαδικές διοργανώσεις του εξωτερικού και με πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για πρώτη φορά και στην ISM Middle East, στο Ντουμπάι», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς.