Οι διαταραχές στις πτήσεις είναι αναπόφευκτες, αλλά το αίτημα αποζημίωσης δεν χρειάζεται να είναι αγχωτικό. Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν λίγες μόνο υπηρεσίες που δίνουν πλέον τη δυνατότητα στους επιβάτες να ανακτήσουν τα χρήματα που τους οφείλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΕ261 και ΗΒ261, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώνουν ατελείωτες φόρμες ή να αντιμετωπίζουν τη γραφειοκρατία των αεροπορικών εταιρειών.

Αξιολογήσαμε τις τρεις κορυφαίες πλατφόρμες στην Ελλάδα: AirAdvisor, AirHelp και SkyRefund, με βάση την τεχνολογία, τη διαφάνεια, τη νομική ικανότητα και την εμπειρία των πελατών. Ακολουθεί μια σύγκριση μεταξύ τους και οι λόγοι για τους οποίους μια πλατφόρμα επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει «έξυπνη» αποζημίωση το 2025.

1) AirAdvisor: Η #1 παγκόσμια υπηρεσία αποζημίωσης για πτήσεις και αποσκευές

Η AirAdvisor βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μας, καθώς εισάγει τεχνολογία αιχμής σε μια διαδικασία που κάποτε ήταν μακρά και κουραστική.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στην Ουκρανία, έχει χειριστεί πάνω από 530.000 αιτήματα αποζημίωσης για επιβάτες που αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, ακυρώσεις, υπεράριθμες κρατήσεις και απώλεια αποσκευών. Αλλά αυτό που την ξεχωρίζει πραγματικά είναι ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογικά πρωτοποριακή προσέγγισή της μετατρέπει το πολύπλοκο νομικό έργο σε μια διαισθητική, αυτοματοποιημένη εμπειρία.

Εξυπνότερη τεχνολογία για μια ομαλότερη διαδικασία

Το πρωτοποριακό σύστημα της AirAdvisor συνδέεται με ζωντανές βάσεις δεδομένων πτήσεων από την OAG και την Spire, αντλώντας από πάνω από 200 εκατομμύρια αρχεία πτήσεων που ενημερώνονται κάθε πέντε λεπτά. Αυτό της επιτρέπει να επαληθεύει αμέσως εάν μια πτήση πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση και εξαλείφει τις εικασίες και τις διαμάχες με τις αεροπορικές εταιρείες πριν αυτές ξεκινήσουν.

Η τεχνολογία διαχείρισης αιτημάτων αποζημίωσης, για την οποία έχει κατατεθεί αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χρησιμοποιεί αυτοματοποίηση για την προετοιμασία των νομικών εγγράφων, τον έλεγχο διασταύρωσης κανονισμών και την απλοποίηση της επικοινωνίας, έτσι ώστε οι επιβάτες να λαμβάνουν ακριβείς αποφάσεις και σαφείς ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ακρίβεια και αξιοπιστία αντί για εικασίες

Η AirAdvisor επαληθεύει τα αιτήματα χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα πτήσεων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι έγκυρες υποθέσεις δεν απορρίπτονται λανθασμένα για τους πιο συνηθισμένους λόγους. Αυτή η διαδικασία που βασίζεται σε δεδομένα σημαίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και λιγότερες καθυστερήσεις στην επίλυση των αξιώσεων.

Ενσωματωμένη διαφάνεια και εμπιστοσύνη

Η AirAdvisor χρεώνει 30% για τα επιτυχημένα αιτήματα με βάση την αρχή «καμία νίκη, καμία προμήθεια» και οι χρήστες επαινούν συνεχώς την σαφή επικοινωνία και την ειλικρινή τιμολόγηση. Με βαθμολογία 4,7 / 5 από πάνω από 27.000 επαληθευμένες κριτικές, παραμένει ένα από τα πιο αξιόπιστα ονόματα στον κλάδο.

Η εταιρεία συμμορφώνεται επίσης με τον GDPR, υποστηρίζεται από ασφάλιση δεδομένων και κυβερνοασφάλισης ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ και είναι διαπιστευμένη από την Ένωση Ευρωπαίων Δικηγόρων και την Αμερικανική Ένωση Δικηγόρων, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία της ως ασφαλής πλατφόρμα νομικής τεχνολογίας.

2) AirHelp: Αξιόπιστη παγκόσμια μάρκα, περιορισμένη εξατομίκευση

Η AirHelp είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη μάρκα αποζημίωσης πτήσεων, η οποία χειρίζεται υποθέσεις ΕΕ261 και διεθνείς υποθέσεις μέσω ενός μεγάλου δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών. Η πλατφόρμα της εταιρείας είναι φιλική προς τον χρήστη και η εμβέλειά της εκτείνεται σε όλες τις ηπείρους.

Ο χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων είναι συνήθως 6-12+ εβδομάδες και η δομή των αμοιβών κυμαίνεται γύρω στο 35%, με πιθανά πρόσθετα έξοδα εάν απαιτηθούν νομικές ενέργειες. Ενώ η βαθμολογία 4,5/5 στο Trustpilot αντανακλά μια σταθερή φήμη, οι χρήστες σημειώνουν ότι η επικοινωνία και η ανταπόκριση μπορεί να ποικίλλουν κατά τις περιόδους αιχμής των ταξιδιών.

Κατάλληλη για: Επιβάτες που αναζητούν μια γνωστή παγκόσμια μάρκα και μια απλή διαδικασία, ακόμη και αν η ολοκλήρωσή της απαιτεί περισσότερο χρόνο.

3) SkyRefund:

Η SkyRefund είναι μια άλλη δημοφιλής εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων που ειδικεύεται σε αιτήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ261 για καθυστερήσεις πτήσεων, ακυρώσεις και άρνηση επιβίβασης. Χρεώνουν βασική αμοιβή 35% (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και, εάν απαιτηθούν νομικές ενέργειες, ισχύει επιπλέον αμοιβή 50%.

Αν και η SkyRefund δεν δημοσιεύει τον μέσο χρόνο είσπραξης ή το ποσοστό επιτυχίας της, παρέχει 24ωρη περίοδο χάριτος στους πελάτες για να ακυρώσουν το αίτημά τους χωρίς κυρώσεις. Με βαθμολογία 4,6 / 5 στο Trustpilot βάσει 2.934 κριτικών, η εταιρεία είναι γνωστή για την αξιόπιστη εξυπηρέτηση που προσφέρει, αν και παρέχει λιγότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφάνεια σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.

Ιδανική για: Ταξιδιώτες που επιθυμούν έναν εύκολο και απρόσκοπτο τρόπο για να διεκδικήσουν αποζημίωση πτήσης χωρίς να ασχοληθούν με τη γραφειοκρατία των αεροπορικών εταιρειών. Ωστόσο, πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η υπηρεσία αυτή έχει υψηλότερα τέλη και πιο αργές ενημερώσεις σε σύγκριση με ορισμένους ανταγωνιστές.

Απόφαση του συντάκτη:

Η AirAdvisor συνεχίζει να ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς αποζημιώσεων πτήσεων με την πρωτοποριακή πλατφόρμα νομικής τεχνολογίας της, η οποία τροφοδοτείται με δεδομένα πτήσεων σε πραγματικό χρόνο από την OAG και την Spire. Η αυτοματοποίηση της, για την οποία έχει κατατεθεί αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθιστά κάθε αίτημα πιο έξυπνο, πιο αξιόπιστο και πιο εύκολο για τους επιβάτες, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για τη δικαιοσύνη και την καινοτομία στις αποζημιώσεις αεροπορικών ταξιδιών.