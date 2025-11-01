Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις δίνοντάς τους πρόσβαση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, τέθηκε σε λειτουργία στις 29 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για το Greek AI Startup Accelerator.
Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην ανάπτυξη καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με μια χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece.
Τα παραπάνω επισημαίνονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.
Επιπλέον αναφέρει ότι διαρκεί τρεις μήνες και στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και έχουν Έλληνες ιδρυτές ή έστω μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα και αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές. Οι αιτήσεις είναι ανοικτές ως τις 10 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο “greekopenaiaccelerator.com”.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γάζα: Η διεθνής δύναμη στη Λωρίδα θα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ, εκτιμούν Ιορδανία και Γερμανία
- Βεντέτα στα Βορίζια: Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό – “Έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά, για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο”
- Ανδρουλάκης από Καρδίτσα: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ