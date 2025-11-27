Το να βλέπεις συνέχεια βίντεο στο TikTok μπορεί να προκαλέσει σήψη εγκεφάλου – Τι έδειξε η μεγαλύτερη έρευνα για τα social media

Μια εκτεταμένη έρευνα της American Psychological Association καταλήγει σε σαφές συμπέρασμα: το σύντομο ψηφιακό βίντεο, όπως αυτό που καταναλώνεται σε TikTok, Instagram Reels και YouTube Shorts, συνδέεται με μετρήσιμη επιβάρυνση της ψυχικής υγείας και της γνωστικής λειτουργίας.

Η ανησυχία γύρω από το φαινόμενο είχε ήδη αποτυπωθεί πέρυσι, όταν ο όρος «brain rot» αναδείχθηκε Λέξη της Χρονιάς από το Oxford Dictionary, περιγράφοντας τις επιπτώσεις από την υπερβολική κατανάλωση χαμηλής ποιότητας διαδικτυακού περιεχομένου. Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για διαδικτυακό αστείο, αλλά για πραγματικό νευρογνωσιακό σύνδρομο με μετρήσιμες συνέπειες.

Η έρευνα, με τίτλο «Feeds, Feelings, and Focus», ανέλυσε δεδομένα από 98.299 συμμετέχοντες σε 71 διαφορετικές μελέτες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο περισσότερο σύντομο περιεχόμενο παρακολουθεί ένα άτομο, τόσο μειώνεται η ικανότητά του για συγκέντρωση και έλεγχο παρορμήσεων. Παράλληλα, οι νέοι περνούν κατά μέσο όρο 6,5 ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο, γεγονός που ενισχύει το πρόβλημα.

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, η συνεχής έκθεση σε έντονα, ταχύρρυθμα ερεθίσματα οδηγεί σε εξοικείωση και σταδιακή απευαισθητοποίηση του εγκεφάλου σε πιο αργές και απαιτητικές διαδικασίες, όπως η ανάγνωση, η επίλυση προβλημάτων και η βαθιά μάθηση. Η απευαισθητοποίηση αυτή ενεργοποιεί το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου, ενισχύοντας τη συνήθεια της αδιάκοπης χρήσης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η υπερβολική χρήση των πλατφορμών συνδέεται με κοινωνική απομόνωση, μειωμένη ικανοποίηση από τη ζωή, χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβλήματα εικόνας σώματος. Προσθέτουν ότι σχετίζεται επίσης με χειρότερο ύπνο, αυξημένο άγχος και μεγαλύτερα επίπεδα μοναξιάς.

Συνολικά, σύμφωνα με τα ευρήματα, η παρατεταμένη έκθεση σε υποβαθμισμένο ψηφιακό περιεχόμενο επηρεάζει σαφώς τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος, περιορίζοντας τη συγκέντρωση και διαβρώνοντας τη νοητική ανθεκτικότητα.

«Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία κατανόησης των επιπτώσεων της χρήσης σύντομων βίντεο στην υγεία, δεδομένης της καθημερινής τους παρουσίας και του δυνητικού αντίκτυπου στη συμπεριφορά και την ευημερία», αναφέρουν οι ερευνητές.

Τέλος, η μελέτη προτείνει, επίσης, ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για ανεξερεύνητες περιοχές, όπως η γνωστική και η σωματική υγεία, προκειμένου να διαμορφωθούν πιο ισορροπημένες πρακτικές χρήσης.