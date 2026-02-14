MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το λάθος που κάνουν πολλοί χρήστες και εξαιτίας του αλλάζουν κινητό κάθε δύο χρόνια

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που επηρεάζουν το κινητό τηλέφωνο είναι η διαχείριση της μπαταρίας. Συνήθειες που θεωρούμε φυσιολογικές, ή ακόμη και ωφέλιμες, στην πραγματικότητα ευθύνονται για την ταχύτερη φθορά της μπαταρίας και μας οδηγούν στο να αλλάζουμε κινητό νωρίτερα απ’ όσο θα θέλαμε.

Πρακτικές φόρτισης που βλάπτουν την μπαταρία

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να διατηρούμε το κινητό συνδεδεμένο στον φορτιστή ακόμη και αφού έχει φτάσει το 100% της φόρτισης. Αυτή η συνήθεια προκαλεί περιττό στρες στην μπαταρία, επιταχύνοντας τη φθορά της. Το να αφήνουμε το τηλέφωνο στην πρίζα όλη τη νύχτα είναι μια πολύ διαδεδομένη πρακτική, την οποία πολλοί χρήστες επαναλαμβάνουν χωρίς να συνειδητοποιούν τη ζημιά που προκαλούν. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένα πιο προηγμένα μοντέλα χρησιμοποιούν έξυπνα συστήματα φόρτισης, ώστε να ελαχιστοποιούν τη φθορά από τέτοιες παγιωμένες συνήθειες.

Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι να αφήνουμε την μπαταρία να αδειάζει τελείως πριν τη φορτίσουμε ξανά. Αυτή η συμπεριφορά αναγκάζει την μπαταρία να λειτουργεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα τάσης, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα και τη χωρητικότητά της μακροπρόθεσμα. Οι ειδικοί συνιστούν να διατηρείται η φόρτιση της μπαταρίας μεταξύ 20% και 90% για τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της.

Επίδραση της θερμότητας στην μπαταρία

Οι ακραίες θερμοκρασίες παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη φθορά της μπαταρίας. Τόσο η υπερβολική ζέστη όσο και το έντονο κρύο μπορούν να βλάψουν τα χημικά της συστατικά, μειώνοντας την αποδοτικότητα και τη χωρητικότητά της. Η φόρτιση του κινητού σε πολύ ζεστά ή πολύ κρύα περιβάλλοντα μπορεί να επιταχύνει τη φθορά της μπαταρίας, με αποτέλεσμα η συσκευή να χάνει αυτονομία πιο γρήγορα.

Χρήση ταχείας φόρτισης

Η τεχνολογία της ταχείας φόρτισης, αν και ιδιαίτερα πρακτική, μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αυτή η μέθοδος προκαλεί υπερθέρμανση, η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα της μπαταρίας. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η χρήση της ταχείας φόρτισης μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης.

Πηγή: gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κυρανάκης: Ο στόχος είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες με την πλήρη αποκατάσταση της γραμμής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κυρανάκης: Έως το τέλος του 2027 θα έχουν παραληθεί οι 23 νέοι συρμοί της Hellenic Train

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Super League 2: Ο Ηρακλής μπήκε με το δεξί στα playoffs νικώντας τον Αστέρα Β’

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής το έπαιζε Βαλεντίνο Ρόσι στον Περιφερειακό και συνελήφθη

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στην Πάρο: Πλημμύρισε η κεντρική πλατεία στην Παροικιά – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Antigoni Buxton: Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά