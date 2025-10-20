MENOY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμιο μπλακ άουτ στο διαδίκτυο: Εκτός λειτουργίας χιλιάδες ιστοσελίδες και εφαρμογές της Amazon Web Services

THESTIVAL TEAM

Μπλάκ άουτ στο διαδίκτυο προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας χάος σε εκατοντάδες δημοφιλείς ιστοσελίδες και εφαρμογές, αφήνοντας χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση σε αγαπημένες τους πλατφόρμες, που εξαρτώνται από την υποδομή cloud της Amazon.

Υπήρξε απότομη αύξηση χρηστών που ανέφεραν προβλήματα με την Amazon Web Services (AWS) νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την υπηρεσία Down Detector, οδηγώντας σε διακοπές λειτουργίας σε πολλές ιστοσελίδες, εφαρμογές και πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της.

Η διακοπή επηρέασε εκατοντάδες δημοφιλείς ιστότοπους, όπως το Perxplexity, το Snapchat, το Canva, τις gaming πλατφόρμες Roblox και Fortnite, και την εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών Duolingo. Επιπλέον, επηρεάστηκαν υπηρεσίες της Amazon, όπως το Amazon.com, η ψηφιακή βοηθός Alexa, το Ring και το Amazon Prime Video. Το Venmo της Paypal έχει επίσης «πέσει».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity δήλωσε πως η ριζική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS.

