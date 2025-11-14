MENOY

Η OpenAI προσθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό στο ChatGPT!

|
THESTIVAL TEAM

Η OpenAI λανσάρει πιλοτικά μια λειτουργία που αλλάζει εντελώς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το ChatGPT.

Συγκεκριμένα δοκιμάζει τα group chats, όπου πολλοί χρήστες μιλούν ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο παράθυρο και το ChatGPT παρεμβαίνει μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται.


Η δημιουργία group είναι πολύ απλή. Στέλνετε ένα link, μπαίνουν μέχρι 20 άτομα και το ChatGPT ανοίγει ένα ξεχωριστό δωμάτιο για τη συζήτηση. Κάθε χρήστης έχει προφίλ με όνομα και φωτογραφία, ώστε το περιβάλλον να θυμίζει πραγματική ομαδική συνομιλία.


Οι απαντήσεις του bot λειτουργούν με το ChatGPT 5.1 Auto, που επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο μοντέλο ανάλογα με τον χρήστη που απαντάει. Τα όρια χρήσης μετρώνται μόνο όταν μιλάει το ChatGPT και όχι όταν μιλούν οι άνθρωποι μεταξύ τους.


Η OpenAI λέει ότι το chatbot έχει αποκτήσει καινούργιες “κοινωνικές” συμπεριφορές, ώστε να καταλαβαίνει τη ροή της κουβέντας και να μην πετάγεται κάθε λίγο και λιγάκι. Μπορεί να αντιδρά με emoji, να χρησιμοποιεί φωτογραφίες των μελών και να λειτουργεί με custom οδηγίες ανά ομάδα.

Στο κομμάτι της ιδιωτικότητας, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το ChatGPT δεν χρησιμοποιεί την προσωπική memory μέσα στα group chats, ούτε δημιουργεί νέα. Αν υπάρχει μέλος κάτω των 18 ετών, μειώνεται αυτόματα το ευαίσθητο περιεχόμενο για όλους.

Η λειτουργία έχει ξεκινήσει δοκιμαστικά σε Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν και θα επεκταθεί σε περισσότερες χώρες το επόμενο διάστημα.

Πηγή: unboxolics.com

