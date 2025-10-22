Η OpenAI λανσάρει το νέο πρόγραμμα περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη, ChatGPT Atlas, για να ανταγωνιστεί τον Google Chrome

Η εταιρεία OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να ανταγωνιστεί μεγάλες πλατφόρμες όπως το Google Chrome, το πιο δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης στον κόσμο.

Το νέο πρόγραμμα περιήγησης, με την ονομασία ChatGPT Atlas, καταργεί τη γραμμή διευθύνσεων που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στις αναζητήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τόνισε ότι το πρόγραμμα «χτίστηκε γύρω από το ChatGPT», καθώς η εταιρεία το διαθέτει από την Τρίτη για το λειτουργικό σύστημα MacOS της Apple.

Η κυκλοφορία του Atlas έρχεται τη στιγμή που η OpenAI αναζητά νέους τρόπους αξιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του τεράστιου στοιχήματός της στην τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη συνεχώς αυξανόμενη βάση χρηστών της.

Αυτόνομες αναζητήσεις για τους χρήστες του δημοφιλούς chatbot

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι το Atlas θα προσφέρει επίσης μια λειτουργία με χρέωση, η οποία πραγματοποιεί αυτόνομες αναζητήσεις για τους χρήστες του δημοφιλούς chatbot της. Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του ChatGPT που πληρώνουν, χρησιμοποιώντας το chatbot για να «βελτιώσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των αναζητήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον περιήγησής σας».

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε μια σειρά νέων πρωτοβουλιών για να προσελκύσει περισσότερους χρήστες στις διαδικτυακές της υπηρεσίες, με συνεργασίες σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως Etsy και Shopify, καθώς και σε υπηρεσίες κρατήσεων όπως Expedia και Booking.com.

Κατά τη διάρκεια του φετινού DevDay της OpenAI, ο Σαμ Άλτμαν ανακοίνωσε ότι το ChatGPT έχει φτάσει τα 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες την εβδομάδα, αυξημένο από 400 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Demandsage.

Ο Παντ Μουρχεντ, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής αναλυτής της Moor Insights & Strategy, δήλωσε: «Πιστεύω ότι οι πρώιμοι χρήστες θα δοκιμάσουν το νέο πρόγραμμα περιήγησης της OpenAI». Ωστόσο, εξέφρασε σκεπτικισμό για το αν το Atlas θα μπορέσει να αποτελέσει σοβαρό ανταγωνισμό για το Chrome ή το Microsoft Edge, υπογραμμίζοντας ότι «οι περισσότεροι mainstream χρήστες, αρχάριοι ή εταιρικοί, απλώς θα περιμένουν να δουν τις δυνατότητες αυτές στα αγαπημένα τους προγράμματα περιήγησης». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Microsoft Edge παρέχει ήδη πολλές από αυτές τις δυνατότητες σήμερα.

Η πρόκληση της OpenAI έρχεται ένα χρόνο μετά την απόφαση που χαρακτήρισε την Google παράνομο μονοπώλιο στις διαδικτυακές αναζητήσεις. Σε πρόσφατη δικαστική απόφαση που στόχευε στην επιβολή διορθωτικών μέτρων για την κυριαρχία της Google, η εταιρεία δεν υποχρεώθηκε να αποσχίσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, όπως είχε ζητήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το BBC.

Ένας αυξανόμενος αριθμός χρηστών του διαδικτύου στρέφεται πλέον στη χρήση μεγάλων μοντέλων γλώσσας (LLMs) όπως το ChatGPT για την αναζήτηση απαντήσεων και συστάσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας Datos, τον Ιούλιο το 5,99% των αναζητήσεων μέσω προγραμμάτων περιήγησης σε υπολογιστές πραγματοποιήθηκε μέσω LLMs, ποσοστό που είναι περισσότερο από διπλάσιο σε σύγκριση με πέρυσι.

Η Google επενδύει επίσης σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τον τελευταίο χρόνο δίνει προτεραιότητα στις απαντήσεις που παράγονται από AI στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πηγή: newsbeast.gr