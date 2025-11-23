Τα ζευγάρια που μένουν για πολύ καιρό μαζί κάνουν αυτό το απλό πράγμα

Τα ζευγάρια που επιθυμούν η σχέση του να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται, ακόμα και για πάντα, θα πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στον τρόπο που επικοινωνούν, υποστηρίζουν οι John και Julie Gottman, ψυχολόγοι και συνιδρυτές του ιδρύματος Gottman και ειδικευμένοι στις ανθρώπινες σχέσεις και στον γάμο.

Έχουν εστιάσει την καριέρα τους στο τι οδηγεί τις σχέσεις στην επιτυχία ή την αποτυχία και ανακάλυψαν ότι τα ζευγάρια που “συντονίζουν” την επικοινωνία τους μένουν περισσότερο καιρό μαζί.

Τι σημαίνει αυτό;

Ο συντονισμός της επικοινωνίας επιτυγχάνεται όταν το ένα μέλος του ζευγαριού κάνει μία ερώτηση, η οποία δεν χρειάζεται προφανή απάντηση ή μοιάζει με σχόλιο και το άλλο μέλος αντί να το παραβλέψει, απαντά.

Για παράδειγμα, αν ο σύντροφός σου κάνει μία παρατήρηση για τον καιρό, όταν είστε έξω ή ρεμβάζετε στο μπαλκόνι, ίσως νομίσεις ότι το σχόλιό του δεν χρειάζεται απάντηση και ίσως το προσπεράσεις. Αυτή, όμως, δεν είναι η μόνη επιλογή σου.

Πώς απαντάς σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας του συντρόφου σου;

Στο παραπάνω παράδειγμα, έχεις την ευκαιρία να απορρίψεις ή να απαντήσεις στο σχόλιο. Και η απάντηση είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις, αφού θα δώσει την εντύπωση στο ταίρι σου ότι το εκτιμάς και δεν το αγνοείς. Κάνε και εσύ ένα σχόλιο που θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στην κουβέντα, όπως: «Ναι, είναι πολύ καλύτερα από άλλες ημέρες» ή «Είναι όμορφη αυτή η δροσιά». Επιβεβαίωσε και συνέχισε, με λίγα λόγια, την παρατήρηση του συντρόφου σου.

Οι ψυχολόγοι έκαναν έρευνα σε νεόνυμφα ζευγάρια και ανακάλυψαν ότι μέσα σε έξι χρόνια, εκείνα που απαντούσαν σε αυτά τα μικρά σχόλια, σε ποσοστό 58% είχαν πιο επιτυχημένες σχέσεις. Φυσικά, η πρότασή τους δεν εμπίπτει μόνο σε αυτό που ονομάζουμε «ψιλή κουβεντούλα», αλλά και στην ένδειξη ενδιαφέροντος για τα κατορθώματα του συντρόφου σου, τη συζήτηση για την ημέρα του ή για ένα θέμα που ίσως σας απασχολεί.

