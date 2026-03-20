Σχέσεις: Αν υπάρχουν αυτά τα 3 στοιχεία δεν θα χωρίσετε ποτέ

Όλοι θέλουν να πιστεύουν πως η σχέση τους είναι έτοιμη να αντέξει μέσα στον χρόνο. Και ενώ κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι επιφυλάσσει το μέλλον, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που μπορούν να σας πουν εάν ο δεσμός σας όσα χρειάζονται για να διαρκέσει μακροπρόθεσμα. Σίγουρα ο σεβασμός, η αγάπη, η αλληλοεκτίμηση και πολλά ακόμα συμβάλλουν στο να παραμείνει ένα ζευγάρι μαζί για καιρό, αλλά οι relationship experts θεωρούν τα τρία παρακάτω στοιχεία βασικά για τη διατήρηση μιας σχέσης για χρόνια.

Εμπιστοσύνη

Μπορεί να θεωρείτε αυτονόητο πως σε μία σχέση πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά αρκετές φορές αυτό δεν ισχύει. «Είναι δύσκολο να είσαι ευάλωτος και να μοιράζεσαι προβλήματα και σκέψεις με άλλους», σημειώνει η Kimberly Hershenson, relationship expert. «Όταν ο ένας σύντροφος μπορεί να “ανοιχτεί” στο ταίρι του, είναι σημαντικό αυτή η εμπιστοσύνη να μην σπάσει. Και όταν λέμε εμπιστοσύνη δεν εννοούμε να μιλάτε μόνο για το πώς περνούσατε ως παιδιά παίζοντας ή το τι συνέβη στη δουλειά, αλλά να μην απογοητεύσετε τον άλλο».

Επικοινωνία

Όταν βρίσκεστε σε μια αφοσιωμένη σχέση για καιρό αναπτύσσετε δικούς σας κώδικες επικοινωνίας. «Αρκετά άτομα βρίσκονται σε σχέσεις που περνούν καλά και διασκεδάζουν, αλλά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν τις ανάγκες και τις βαθύτερες σκέψεις τους», τονίζει ο σύμβουλος γάμων Eric Hunt. «Άμεσα συνδεδεμένη με την εμπιστοσύνη η ελλιπής επικοινωνία συνδέεται με μεγαλύτερα προβλήματα στη σχέση και συνήθως είναι η αιτία για πάρα πολλές συγκρούσεις. Τα ζευγάρια που μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, κατανοούν και καλύτερα τις ανάγκες τους και έρχονται πιο κοντά».

Κατανόηση

Από ένα ορισμένο σημείο και μετά στη σχέση είναι εύκολο να κατανοήσετε τι χρειάζεται ο σύντροφός σας από εσάς. Ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο έκφρασης και βιώνει την αγάπη με τον δικό του τρόπο. Εάν είστε καιρό μαζί θα έχετε καταλάβει τι κάνει τον σύντροφό σας χαρούμενο και θα ξέρετε πώς να δείξετε τη φροντίδα και την αγάπη σας. «Δεν βιώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο την αγάπη και την τρυφερότητα. Όταν κατανοήσουμε τις ανάγκες του συντρόφου μας θα είναι πιο εύκολο να μεταδώσουμε την αγάπη μας και να δείξουμε τη φροντίδα μας με τον τρόπο που εκείνος αποδέχεται. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για την δική του πλευρά», λέει ο Jim Seibold θεραπευτής.

