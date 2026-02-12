Πέντε σημάδια με τα οποία το σώμα σας σάς προειδοποιεί πως δεν είστε ευτυχισμένες στη σχέση σας

Συχνά ακούμε ανθρώπους να λένε πως ήξεραν από την πρώτη στιγμή ότι ο άνθρωπος με τον οποίο κατέληξαν μαζί ήταν ο σωστός για εκείνους. Και ενώ μπορεί αυτή η θεωρία να ισχύει, υπάρχει και η άλλη που λέει πως το σώμα μας με μερικά σημάδια μάς δείχνει ότι δεν περνάμε καλά σε μία σχέση. Εξάλλου πολλές είναι οι έρευνες που μιλούν για το πώς το σώμα μας αποδεικνύει ότι είμαστε κουρασμένοι, αγχωμένοι ή δυστυχισμένοι, ακόμα και αν εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε ξεκάθαρα.

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αν παρατηρήσετε τις παρακάτω ενστικτώδεις αντιδράσεις, τότε καλό θα είναι να ξανασκεφτείτε το μέλλον του δεσμού σας.

Νιώθετε νευρικότητα όταν βρίσκεστε κοντά στο ταίρι σας

Ένα συνηθισμένο πράγμα που συμβαίνει όταν κάποιος δεν είναι κατάλληλος για εμάς είναι ένα διάχυτο αίσθημα έντασης. Ακόμη και όταν δεν έχει δοθεί λόγος να ανησυχία ή άγχος, εμείς νιώθουμε έτσι με αυτό το άτομο. Εάν βρίσκεστε συνεχώς σε ένταση όσο είστε γύρω του, πιθανότατα να μην σας ταιριάζει. Κατά καιρούς νιώθετε πως σας κρύβει κάτι πολύ δυσάρεστο

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσετε αυτό το συναίσθημα: Ένα άτομο που είναι ειλικρινές μαζί σας δεν θα έχει γύρω του καμία «σκιά». Δεν θα νιώθετε σε καμία περίπτωση πως κρύβει κάτι το οποίο θα σας βλάψει. Το ένστικτό σας και η αντίδραση του οργανισμού σας απέναντι σε ένα ανειλικρινές άτομο είναι συνήθως σωστή. H μυρωδιά του σας εκνευρίζει

Όχι δεν μιλάμε για το άρωμα που φορά, αλλά για τη μυρωδιά που αποπνέει το σώμα του. Ίσως σας ακούγεται παράξενο, αλλά τείνουμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι με συντρόφους των οποίων οι φερορμόνες ταιριάζουν με τις δικές μας. Το υποστηρίζει και η επιστημονική έρευνα. Αν νιώθετε πως η μυρωδιά του συντρόφου σας «άλλαξε» προς το χειρότερο, τότε μάλλον το σώμα σας προσπαθεί κάτι να σας πει. Όταν συναντηθήκατε για πρώτη φορά, νιώσατε ένα αίσθημα αντιπάθειας

Το οποίο προσπαθήσατε να καλύψετε, αφού θέλετε να δίνετε ευκαιρίες στους ανθρώπους και να μην στεναχωρείτε κανέναν. Το ένστικτό μας, όμως, σπάνια κάνει λάθος. Ακόμα και αν περάσει αρκετός καιρός, θα αποδειχθεί πως τελικά ήταν σωστό. Αν νιώθετε πως ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας δεν είναι το ό,τι καλύτερο για εσάς, φύγετε. Δεν υπάρχει σεξουαλική έλξη

Ένας από τους πιο ξεκάθαρους παράγοντες ευτυχίας σε μία σχέση και ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια που στέλνει το σώμα σας για τη σχέση σας. Αν δεν υπάρχει όρεξη και θέληση για σεξ, αν το κορμί σας δεν τον αποζητά, τότε μάλλον κάτι πηγαίνει πολύ στραβά με τη σχέση σας.

Πηγή: marieclaire.gr