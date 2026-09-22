Έρωτας και φοιτητουπόλεις: Ποιες έχουν το όνομα και ποιες τη χάρη;

Σε ποιες φοιτητουπόλεις γίνονται πιο εύκολα ερωτικές γνωριμίες; Σύγκριση μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και δημοφιλών ευρωπαϊκών πόλεων με σαφή αριθμητικά στοιχεία.

Πηγαίνεις για σπουδές σε άλλη πόλη και μαζί με το πτυχίο αναζητάς και λίγες φοιτητικές περιπέτειες; Δεν είσαι ο μόνος. Οι φοιτητουπόλεις έχουν διαχρονικά τη φήμη ότι προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για γνωριμίες, dating και ερωτικές συνευρέσεις. Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πράγα, τη Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ το ερώτημα παραμένει: ποιες πόλεις έχουν πραγματικά περισσότερη ερωτική κίνηση και ποιες απλώς έχουν καλό marketing;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Δεν υπάρχει μια αξιόπιστη διεθνής κατάταξη που να μετρά αποκλειστικά πόσο σεξ κάνουν οι φοιτητές κάθε πόλης. Υπάρχουν όμως αρκετά ενδιαφέροντα δεδομένα που μας επιτρέπουν να ξεχωρίσουμε την πραγματικότητα από τον μύθο.

Ελλάδα: η φοιτητική ζωή έχει ερωτική… παράδοση

Αν μιλάμε για την Ελλάδα δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Η χώρα έχει εδώ και χρόνια υψηλές αυτοαναφερόμενες επιδόσεις σε διεθνείς έρευνες σεξουαλικής συμπεριφοράς. Σε παλαιότερη παγκόσμια έρευνα της Durex, η Ελλάδα είχε βρεθεί στην κορυφή ως προς τη δηλωμένη συχνότητα σεξ, αν και οι ίδιοι οι διεθνείς φορείς δημόσιας υγείας επισημαίνουν ότι τέτοιες εμπορικές έρευνες δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικές του συνολικού πληθυσμού.

Τι συμβαίνει όμως ειδικά στους φοιτητές;

Μια πανελλαδική έρευνα σε 3.584 Έλληνες πανεπιστημιακούς φοιτητές εξέτασε τη σεξουαλική ανάπτυξη και συμπεριφορά τους. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychology & Human Sexuality, βρήκε μεταξύ άλλων ότι το 3,4% των συμμετεχόντων ανέφερε εμπειρίες με άτομα του ίδιου φύλου, ενώ υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ορισμένες πτυχές της σεξουαλικής εμπειρίας. Τα δεδομένα αυτά είναι παλαιότερα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πούμε ότι σήμερα η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη είναι οι «πρωταθλήτριες» του σεξ. Δείχνουν όμως ότι υπάρχει πραγματική ερευνητική βάση για να μιλάμε για τη σεξουαλική ζωή των Ελλήνων φοιτητών. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα σχετικά με τη συχνότητα των επαφών, αλλά και για κάθε τυχόν απορία σου για τη σεξουαλική δραστηριότητα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, μπορείς να εξερευνήσεις την ιστοσελίδα του Mega Sex Shop, για να βρεις όλα όσα σου χρειάζονται σε αυτό σου το ταξίδι στην απόλαυση και την προσωπική ικανοποίηση.

Αθήνα ή Θεσσαλονίκη;

Εδώ αρχίζει η δυσκολία. Η Αθήνα έχει το πλεονέκτημα μιας τεράστιας μητροπολιτικής περιοχής με πολλά πανεπιστήμια, χιλιάδες νέους ανθρώπους, nightlife και dating επιλογές. Υπάρχει μάλιστα ερευνητική μελέτη που συνέκρινε τη νυχτερινή ζωή σε εννέα ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και σεξουαλικές συμπεριφορές χρηστών της νυχτερινής διασκέδασης.

Η Θεσσαλονίκη, από την άλλη, έχει εξαιρετικά συμπυκνωμένο φοιτητικό πληθυσμό και έντονη νυχτερινή ζωή. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά πανεπιστημιακά τμήματα σε σχετικά μικρή γεωγραφική περιοχή δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το να πούμε ότι «οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης έχουν πιο έντονη σεξουαλική ζωή από τους φοιτητές της Αθήνας». Δεν υπάρχει αξιόπιστη σύγχρονη μελέτη που να επιτρέπει μια τέτοια σύγκριση.

Και τι γίνεται στην Ευρώπη;

Εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από έρευνα της Time Out, η οποία το 2026 ρώτησε 18.500 κατοίκους πόλεων για τη σεξουαλική τους ζωή. Δεν πρόκειται για φοιτητική έρευνα — και αυτό πρέπει να το τονίσουμε — αλλά δείχνει ποιες ευρωπαϊκές πόλεις εμφανίζουν υψηλή συχνότητα σεξ μεταξύ των κατοίκων τους.

Στην ευρωπαϊκή κατάταξη της έρευνας πρώτη ήταν το Λουξεμβούργο, όπου το 66% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι κάνει σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ακολούθησαν το Πόρτο με 64% και η Μασσαλία με 61%. Στη λίστα εμφανίζονται επίσης η Νάπολη, οι Βρυξέλλες και το Ρότερνταμ.

Άρα αν κάποιος αναζητά μια πόλη με καλή ερωτική στατιστική παράδοση, το Πόρτο φαίνεται πιο ενδιαφέρον από όσο ίσως θα περίμενε.

Προσοχή όμως: αυτά είναι στοιχεία για κατοίκους πόλεων γενικότερα και όχι για φοιτητές.

Πράγα, Βαρκελώνη και Άμστερνταμ: η φήμη δεν είναι τυχαία

Αντί για το ποια πόλη κάνει περισσότερο σεξ, ένας πιο ασφαλής δείκτης για έναν φοιτητή είναι το πόσο εύκολα μπορεί να γνωρίσει κόσμο. Η Πράγα για παράδειγμα εμφανίζεται συχνά σε οδηγούς φοιτητικής ζωής και Erasmus λόγω της έντονης νυχτερινής σκηνής, της μεγάλης διεθνούς φοιτητικής παρουσίας και του σχετικά προσιτού κόστους. Αντίστοιχα πόλεις όπως η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, η Μπολόνια και το Μιλάνο εμφανίζονται συχνά ψηλά σε αξιολογήσεις φοιτητικής ζωής και διεθνούς εμπειρίας. Και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από έναν απλό αριθμό σεξουαλικών επαφών: όσο περισσότερες κοινωνικές ευκαιρίες έχει ένας φοιτητής τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να γνωρίσει ανθρώπους που του ταιριάζουν.

Το πραγματικό «secret» της φοιτητουπόλης

Τελικά ίσως δεν υπάρχει μία πόλη όπου «όλοι κάνουν σεξ μεταξύ τους». Υπάρχουν όμως πόλεις όπου υπάρχουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι, διεθνείς φοιτητές, parties, bars, clubs, Erasmus events και dating opportunities. Και αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι γνωριμίες μπορούν να γίνουν ευκολότερες. Αυτός είναι πιθανότατα και ο λόγος που η φοιτητική ζωή έχει τόσο έντονη ερωτική φήμη. Για όσους θέλουν να εξερευνήσουν περισσότερο την ερωτική τους πλευρά, η φοιτητική ζωή είναι επίσης μια καλή αφορμή για μια πρώτη ατομική διερεύνηση των βαθύτερών μας επιθυμιών με τη συνδρομή εγκεκριμένων ερωτικών βοηθημάτων, σχεδιασμένων ειδικά για τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Και υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας: η ανωνυμία. Όταν ένας 18χρονος ή 20χρονος φεύγει από την οικογένεια και πηγαίνει σε μια πόλη όπου κανείς δεν τον γνωρίζει, μπορεί να αισθανθεί μεγαλύτερη ελευθερία να εξερευνήσει σχέσεις, έλξεις και τη σεξουαλικότητά του.

Μην ξεχνάς όμως το σημαντικότερο

Το «κάνω περισσότερο σεξ» δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερη φοιτητική ζωή. Ούτε μια πόλη με έντονο nightlife εγγυάται ότι κάποιος θα βρει σύντροφο ή casual σχέση. Και φυσικά κάθε νέα γνωριμία χρειάζεται συναίνεση, προστασία και σεβασμό. Σε μια πρόσφατη πολυεθνική μελέτη σχεδόν 70.000 φοιτητών από 23 χώρες, το 9,8% ανέφερε σεξ χωρίς προφυλακτικό κατά το προηγούμενο έτος, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10,7%.

Οπότε ποια φοιτητούπολη έχει τελικά «τη χάρη»;

Η επιστημονικά ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για να ανακηρύξουμε πρωταθλήτρια του φοιτητικού σεξ. Αν όμως το κριτήριο είναι οι ευκαιρίες για γνωριμίες, η διεθνής φοιτητική ζωή και η νυχτερινή διασκέδαση, τότε πόλεις όπως η Πράγα, η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν σίγουρα όλα τα συστατικά για μια ιδιαίτερα κοινωνική φοιτητική εμπειρία.

Γιατί τελικά στη φοιτητική ζωή το πιο σημαντικό δεν είναι να πας εκεί όπου «γίνεται περισσότερο σεξ». Είναι να πας εκεί όπου θα γνωρίσεις περισσότερους ανθρώπους που θέλεις πραγματικά να γνωρίσεις.