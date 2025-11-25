Έρευνα: Η ιδανική διαφορά ηλικίας για να διαρκέσει μία σχέση από απόσταση και όχι μόνο

Η είδηση ότι η Sophie Turner φέρεται να βγαίνει με τον Chris Martin προκάλεσε αμέσως σχόλια – όχι μόνο γιατί και οι δύο είναι γνωστά πρόσωπα, αλλά γιατί τους χωρίζουν σχεδόν 20 χρόνια διαφοράς ηλικίας.

Η 29χρονη σταρ του Game of Thrones και ο 48χρονος frontman των Coldplay εθεάθησαν σε δείπνο, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του μουσικού από τη Dakota Johnson, με την οποία είχε σχέση επί οκτώ χρόνια. Παρότι κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται για κάτι σοβαρό ή ένα απλό ραντεβού, το θέμα που άνοιξε είναι διαχρονικό: μπορεί μια σχέση με μεγάλη διαφορά ηλικίας να αντέξει στον χρόνο;

Τι λένε οι ειδικοί

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχει όντως μια «ιδανική» διαφορά ηλικίας για μακροχρόνιες σχέσεις και αυτή είναι από μηδέν έως τρία χρόνια.

«Οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια με μικρή ηλικιακή διαφορά έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα», εξηγεί η ψυχοθεραπεύτρια Eloise Skinner στη Metro.

Όπως εξηγεί, αυτό οφείλεται στο ότι οι σύντροφοι βρίσκονται σε παρόμοια φάση ζωής, με αντίστοιχες εμπειρίες, προτεραιότητες και ρυθμούς. «Όταν οι ηλικίες είναι κοντινές, είναι πιο πιθανό να έχετε παρόμοια οικονομικά στάνταρ, συνήθειες και στόχους – από τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα χρήματά σας μέχρι την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας ή οικογένειας», αναφέρει η Skinner.

Η ειδικός προσθέτει πως ακόμη και πρακτικά ζητήματα, όπως η φυσική αντοχή ή οι δραστηριότητες της καθημερινότητας, γίνονται πιο απλά όταν οι σύντροφοι κινούνται στο ίδιο «κύμα».

Όταν η διαφορά γίνεται πρόκληση

Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι σε σχέσεις με μεγάλη ηλικιακή διαφορά, η ικανοποίηση μειώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. «Τα ζευγάρια με σημαντικό χάσμα ηλικίας φαίνεται να είναι λιγότερο ανθεκτικά απέναντι στις κρίσεις ή τις πιέσεις της ζωής, σε σχέση με όσους έχουν παρόμοια ηλικία», εξηγεί η Skinner.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις με μεγάλη ηλικιακή απόσταση είναι καταδικασμένες. Η influencer Lorna Andrews, γνωστή στο διαδίκτυο ως Lorna Luxe, έχει μιλήσει για τη δική της εμπειρία με τον σύζυγό της John, ο οποίος είναι 21 χρόνια μεγαλύτερός της.

«Ποτέ δεν ανησύχησα για τη διαφορά ηλικίας μας, μέχρι που εκείνος διαγνώστηκε με καρκίνο», έχει παραδεχθεί. «Τότε ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πόσο διαφορετικά μπορεί να εξελίσσονται οι ζωές μας».

Άλλες γυναίκες, πάλι, λένε ότι η αλλαγή στη δυναμική έρχεται πιο απλά: όταν ο μεγαλύτερος σύντροφος αρχίζει να δείχνει σημάδια γήρανσης, η σχέση χρειάζεται νέα προσαρμογή.



Πού αρχίζουν τα προβλήματα;

Η διαφορά ηλικίας από μόνη της δεν είναι το πρόβλημα. Η ψυχολογική απόσταση είναι. «Όταν η ηλικία συνοδεύεται από διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας, αξιών ή εμπειριών, τότε μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις», εξηγεί η Skinner.

Θέματα όπως το πότε –ή αν– ένα ζευγάρι θέλει να κάνει παιδιά, η διαχείριση των οικονομικών ή ακόμη και η προσέγγιση στην καριέρα, μπορεί να δημιουργήσουν χάσμα. Αν ο ένας σύντροφος σκέφτεται τη σύνταξη και ο άλλος θέλει να ρισκάρει επιχειρηματικά, οι ρυθμοί απλώς δεν «κουμπώνουν».

Παράλληλα, οι σχέσεις με μεγάλη ηλικιακή απόσταση μπορεί να κρύβουν ανισορροπίες δύναμης, ειδικά όταν ο μεγαλύτερος έχει περισσότερα οικονομικά μέσα ή κοινωνική επιρροή.

Και τελικά, υπάρχει «σωστή» απάντηση;

Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός. Όπως επισημαίνει η Skinner, κάθε σχέση είναι μοναδική – το ζητούμενο είναι οι δύο άνθρωποι να συναντιούνται στο ίδιο επίπεδο συναισθηματικής και ψυχολογικής ωριμότητας, με κοινές αξίες και συμβατούς στόχους.

«Αυτό μπορεί να συμβεί με μηδενική διαφορά ηλικίας ή με δέκα χρόνια απόσταση», λέει η ειδικός. «Όμως, στατιστικά, οι πιο “ίσες” σχέσεις είναι εκείνες όπου η ηλικία, και κατ’ επέκταση οι εμπειρίες, είναι κοντά».

Πηγή: marieclaire.gr