Dating μετά τον χωρισμό: Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν κάνεις το επόμενο βήμα

Ένας χωρισμός μπορεί να είναι μια δύσκολη εμπειρία, ακόμη κι αν ήταν η σωστή απόφαση. Μετά από μια τέτοια αλλαγή στη ζωή, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψουν στον κόσμο των ραντεβού. Το dating μετά από έναν χωρισμό μπορεί να είναι συναρπαστικό, αλλά χρειάζεται και λίγη προσοχή.

Πριν κάνεις το επόμενο βήμα, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που αξίζει να έχεις στο μυαλό σου.

Δώσε χρόνο στον εαυτό σου

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα μετά από έναν χωρισμό είναι να επιτρέψεις στον εαυτό σου να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν. Ο χρόνος βοηθά να καταλάβεις καλύτερα τι θέλεις από μια σχέση και τι χρειάζεσαι για να νιώθεις καλά.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που να ισχύει για όλους. Το σημαντικό είναι να νιώθεις ότι έχεις προχωρήσει συναισθηματικά και ότι δεν μπαίνεις σε μια νέα γνωριμία μόνο για να καλύψεις ένα κενό.

Να είσαι ειλικρινής με τις προθέσεις σου

Όταν ξεκινάς να βγαίνεις ξανά ραντεβού, είναι καλό να είσαι ξεκάθαρος με το τι αναζητάς. Μπορεί να θέλεις απλώς να γνωρίσεις νέους ανθρώπους ή να αναζητάς μια πιο σοβαρή σχέση.

Η ειλικρίνεια βοηθά να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και κάνει τις γνωριμίες πιο αυθεντικές.

Μην συγκρίνεις τους άλλους με τον πρώην σύντροφό σου

Ένα συνηθισμένο λάθος μετά από έναν χωρισμό είναι η συνεχής σύγκριση. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε νέα γνωριμία αξίζει να τη δεις χωρίς να τη συγκρίνεις με το παρελθόν.

Το dating μπορεί να είναι μια ευκαιρία να γνωρίσεις νέες προσωπικότητες και να ανακαλύψεις τι πραγματικά σε κάνει να νιώθεις καλά.

Κράτησε χαλαρή στάση

Τα πρώτα ραντεβού μετά από έναν χωρισμό δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πίεση ή μεγάλες προσδοκίες. Σκέψου τα ως μια ευκαιρία για νέες εμπειρίες και γνωριμίες.

Όταν υπάρχει χαλαρή διάθεση, οι συναντήσεις γίνονται πιο ευχάριστες και φυσικές.

Άκου το ένστικτό σου

Τελικά, το πιο σημαντικό είναι να ακούς τον εαυτό σου. Αν νιώθεις ότι είσαι έτοιμος να προχωρήσεις και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, τότε ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα νέο ξεκίνημα.

Το dating μετά από έναν χωρισμό μπορεί να είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου εμπειρίες και γνωριμίες που ίσως δεν περίμενες.

