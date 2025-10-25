Χωρίς αυτά τα στοιχεία η σχέση σας δεν θα “επιβιώσει”

Όλοι έχουμε διαφορετικές ανάγκες σε μία σχέση που είναι πολύ σημαντικές για εμάς (πόσος έλεγχος θα μας ασκείται, πώς θα επικοινωνούμε, αν θα γελάμε συχνά κ.ά.). Υπάρχουν, όμως, ορισμένοι παράγοντες που κάνουν μια σχέση επιτυχημένη και είναι κοινοί για όλους.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η συντροφικότητα, η φροντίδα και η υποστήριξη και είναι οι πιο βασικοί για να «επιβιώσει» μια σχέση στον χρόνο, σύμφωνα με τους ψυχολόγους και τους συμβούλους σχέσεων.

Συντροφικότητα

Η ανάγκη μας να μοιραζόμαστε υπάρχει από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Μεγαλώνοντας γίνεται πιο έντονη και συνυπάρχει με την ανάγκη μας να ανήκουμε κάπου. Όταν αυτή η ανάγκη απαντάται, νιώθουμε πλήρεις, ήρεμοι και ασφαλείς.

Τρυφερότητα

Πάντα θα θέλουμε οι άλλοι, και κυρίως οι δικοί μας άνθρωποι, να εκφράζουν την αγάπη τους με τα λόγια και τις πράξεις τους προς το πρόσωπό μας. Όταν το ταίρι μας είναι τρυφερό απέναντί μας νιώθουμε χαρούμενοι και πιστεύουμε περισσότερο στον εαυτό μας και τη σχέση μας.

Συναισθηματική στήριξη και επιβεβαίωση

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη την επιβεβαίωση και την επιβράβευση, για να μπορέσουν να συνεχίσουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που συναντούν. Όταν ο σύντροφός μας μάς στηρίζει, είμαστε πιο σίγουροι για τον εαυτό μας, χαλαρώνουμε και αποβάλλουμε άγχη και αρνητικές σκέψεις.

Τα ζευγάρια που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τα τρία παραπάνω στοιχεία στη σχέση τους είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι η συμπεριφορά να είναι ίδια και από τις δύο πλευρές. Σε μια υγιή σχέση και τα δυο μέλη έχουν ανάγκη από φροντίδα, επιβεβαίωση και συντροφικότητα. Αν κάποια από αυτές τις ανάγκες εκλείψει για έναν από τους δύο, τότε αυτός δυσαρεστείται και υπάρχει κίνδυνος η σχέση να εξελιχθεί αρνητικά.

