Θεσσαλονίκη: “Στα καλά του καθισμένου” σήμερα στο Πανόραμα

Πιστοί στο όραμά μας για έναν πολιτισμό ανοιχτό, συμπεριληπτικό και βαθιά ανθρώπινο, υποδεχόμαστε ξανά δύο δημιουργούς που αγαπήθηκαν από το κοινό της περιοχής.

Ο Μιχάλης Σαρόπουλος και ο Δημήτρης Αντωνίου, οι οποίοι έχουν ήδη παρουσιάσει τη δουλειά τους δύο φορές στον Δήμο μας, τόσο στο Πανόραμα όσο και στην Πυλαία επιστρέφουν με μια νέα εκδοχή, και όπως μας δήλωσε σχετικά η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Άρτεμις Αγαθοκλέους: «Είναι χαρά μας να υποδεχόμαστε ξανά τον Δημήτρη Αντωνίου και τον Μιχάλη Σαρόπουλο με μία παράσταση γεμάτη ευαισθησία, αλήθεια και χιούμορ. Ως δήμος, στόχος μας είναι να στηρίζουμε δράσεις που προάγουν την προσβασιμότητα, την καλλιτεχνική έκφραση και τον ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία.»

Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 8.00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» του Δημαρχείου Πανοράματος, η παράσταση “Στα Καλά του Καθισμένου”, ανεβαίνει στη σκηνή. Ένα έργο που μιλά αφοπλιστικά για την αναπηρία, την καθημερινότητα, την υπέρβαση και τη δύναμη της προσωπικής ματιάς. Η παράσταση πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο, ώστε όλοι οι δημότες να έχουν τη δυνατότητα να την απολαύσουν.

«Ο πολιτισμός έχει αξία όταν ακουμπά τις ψυχές μας. Η συγκεκριμένη παράσταση, με το θάρρος, το ταλέντο των πρωταγωνιστών και την αλήθεια τους, μας υπενθυμίζει ότι η τέχνη μπορεί να γίνει γέφυρα δύναμης, έμπνευσης και συμπερίληψης. Είμαι περήφανος που ο Δήμος μας φιλοξενεί ένα έργο που δεν φοβάται να μιλήσει με αλήθειες και να μας συγκινεί αλλά και να μας διδάσκει», τόνισε σε μήνυμά του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.