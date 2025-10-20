Θεσσαλονίκη: Σήμερα το μεγάλο αφιέρωμα στον ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του

Η κεντρική εκδήλωση των 60ών Δημητρίων είναι αφιερωμένη στον ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη και τα εκατό χρόνια από τη γέννησή του.

Ξεκινά με τον ποιητή ωσεί παρόντα, μέσα από τα βίντεο να μας μιλά σαν να βρίσκεται δίπλα μας, αλλά και τον ηθοποιό Λεωνίδα Κακούρη να αφηγείται λιτά τη βιογραφία του. Όσα έζησε, όσα έγραψε, όσα μας έμαθε, όλα όσα δικά του διαβάσαμε, τραγουδήσαμε και αγαπήσαμε: «Εμείς θα βρούμε κάποτε μια ξέρα / Ένα νησί ερημικό όπως στα βιβλία / Εκεί θα χτίσουμε τα σπίτια μας».

Η σκηνοθέτρια Κατερίνα Ευαγγελάκου επιμελείται την κορυφαία εκδήλωση των 60ών Δημητρίων, συνθέτοντας μια παράσταση όπου ποίηση και μουσική, μαρτυρίες σαν αυτές του Τίτου Πατρίκιου και του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και ενσταντανέ με τον ίδιο τον Αναγνωστάκη να μιλά για τη ζωή του, θα ξετυλίξουν τον βίο και την πολιτεία του.

Η ευαισθησία, η μελαγχολία και η χαρά, ο αγώνας, το πικρό χιούμορ και η λεπτή ειρωνεία, η Θεσσαλονίκη των οδών Αιγύπτου και Μισραχή, το γήπεδο και το καφενείο, αναπλάθονται μέσα σε μια πολυμεσική παράσταση με τη συνοδεία γνωστών ερμηνευτών, τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης και με την υπόκρουση τραγουδιών που μελοποιήθηκαν ειδικά για τα φετινά 60ά Δημήτρια.

Θα ακουστούν τραγούδια των: Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Μαρκόπουλου, Θάνου Μικρούτσικου, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Γιώργου Ανδρέου (παραγγελία ειδικά για τα Δημήτρια), Γιώργου Καζαντζή (παραγγελία ειδικά για τα Δημήτρια)

Ενορχήστρωση: Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Πάνος Κοσμίδης

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Γιώτα Νέγκα

Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Ειρήνη Καράγιαννη

Κορίνα Λεγάκη

Παναγιώτης Καραδημήτρης

Γιώργος Νεράντζας



Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Ορχήστρας: Αναστάσιος Συμεωνίδης

Απαγγελία: Γρηγόρης Βαλτινός

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάτου

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20€, 15€, 10€, 8€ (μειωμένης ορατότητας)

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3466