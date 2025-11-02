Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο Τελικός Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης “Δημήτρης Μητρόπουλος” από την ΚΟΘ στο Μέγαρο Μουσικής

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον 17ο Διεθνή Διαγωνισμό «Δημήτρης Μητρόπουλος», που φέτος αφορά στη Σύνθεση και υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την δεύτερη διοργάνωση του καταξιωμένου παγκοσμίως διαγωνισμού από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, που από τον Μάιο του 2024 ανέλαβε την αναβίωση του. Ο Διαγωνισμός δημιουργήθηκε το 1996 με την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκατοστή επέτειο από την γέννηση του μεγάλου Έλληνα αρχιμουσικού και στα 15 χρόνια κατά τα οποία διενεργούνταν είχε αναδείξει πολλούς καταξιωμένους αρχιμουσικούς και συνθέτες από όλο τον κόσμο.

Στον μεγάλο τελικό, η Κ.Ο.Θ. υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη, εκτελεί ενώπιον κριτικής επιτροπής και κοινού τα τέσσερα έργα των δημιουργών από Ελλάδα, Ιταλία και Κίνα, που ξεχώρισαν μέσα από περισσότερες των 90 συμμετοχών, από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Παρουσίαση: Βερονίκη Κυριακοπούλου

Ο τελικός του διαγωνισμού θα μεταδοθεί ζωντανά και από το επίσημο κανάλι της Κ.Ο.Θ. στο YouTube: @TheTSSO

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025

ώρα 20:00

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1)

Πρόγραμμα:

Jingyang Cui (Κίνα): Screaming Silence

Ευριπίδης Μπέκος (Ελλάδα): IDUNN

Giulio Soldo (Ιταλία): Steto Caleido

Francesco Darmanin (Ιταλία): Komorebi

Διεύθυνση ορχήστρας: Μίλτος Λογιάδης

Επιτροπή Διαγωνισμού

Πρόεδρος της Επιτροπής

Tan Dun – Μαέστρος/Συνθέτης

Μέλη

David Bruce – Συνθέτης

Μιχάλης Οικονόμου – Μαέστρος – Συνθέτης, Μουσικός Διευθυντής Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ

Χρήστος Σαμαράς – Συνθέτης/Καθηγητής Σύνθεσης

Χρήστος Χατζής – Συνθέτης/Καθηγητής, Σχολή Μουσικής, Πανεπιστήμιο του Τορόντο

Ιωάννης Ψαθάς – Συνθέτης

Παραγωγή Κ.Ο.Θ.

Σε συνεργασία με τον Ο.Μ.Μ.Θ.

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Τα φετινά μετάλλια παρήχθησαν με την άδεια της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στην οποία έχει παραχωρηθεί η μήτρα του αρχικού μεταλλίου

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη Ζώνη: 20€

Πλατεία: 15€

Θεωρεία/Εξώστης: 10€

Μειωμένο: 10€-5€

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου:

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, ΑΜΕΑ

Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Εθν. Αμύνης 2

Τηλ. 2310236990

Ώρες λειτουργίας: 8:00-15:00